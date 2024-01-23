JPMorgan dört Türk bankasını negatif izlemeye aldı

JPMorgan, 29 Ocak'ta başlayacak olan dördüncü çeyrek bilanço sezonuna temkinli yaklaştıklarını ve Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ile Yapı Kredi'yi 'Negatif Katalizör İzleme' listesine aldıklarını bildirdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, JPMorgan analistleri Mehmet Sevim ve Samuel Goodacre tarafından hazırlanan 23 Ocak tarihli analizde banka Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ile Yapı Kredi'yi 'Negatif Katalizör İzleme' listesine aldıklarını açıkladı.

Türkiye'deki makroekonomik normalleşme sürecinden heyecan duyduğunu söyleyen banka bankacılık sektörü için uzun vadede pozitif bir görünümle sonuçlanacağını öngördü.







