Kabin memuru maaşları ne kadar? İşte kabin memuru alımı şartları - Hostes maaşları ne kadar?

Kabin memuru maaşları hem aylık ücreti ile hem de mesaiye çıkmaları durumunda farklılaşabilir. Bir yıllık bir kabin memurunun aylık alacağı ücret memurun hizmette kaç senedir çalışıyor olmasına göre değişebilir. Ücretleri oldukça tatminkar olsa da kabin memuru olmak birçok koşulu başarı ile tamamlamaktan geçer. Havacılık sektörüne karşı bir ilgi duyuyorsanız veya kabin memurlarının aylık maaşlarını merak ediyorsanız işte kabin memurları maaş ücretleri!

Kabin Memuru Kimlere Denir?

Havacılık sektöründe çalışan ve uçaklarda host veya hostes olarak bilinen kabin memurları, ilgili şartları taşımaları durumunda bu mesleği icra eden kişidir. Zorlu bir meslek olmasının yanında bir kabin memurunun taşıması gereken bir takım özellikler bulunmaktadır. Tüm kabin memurları ilgili üniversitelerin bölümlerinden mezun olarak, yabancı dil bilgisine sahip olmalıdır. Yine kabin memurlarının fiziki durumları da bu mesleği icra edebilmeleri adına büyük önem taşır.

Kabin Memuru Olma Şartları Nelerdir?

Hava yollarının personel alımı genellikle son zamanlarda daha kolay müracaat edilen meslek tiplerini barındırmaktadır. Eskiye kıyasla daha çok alımın yapıldığı günümüzde kabin memuru olmak için 2 yıllık yükseköğretim eğitimi almak ilk şarttır. Daha sonra ise mutlaka bir yabancı dil bilinmesi gereklidir. İngilizce dili uluslararası bir dil olduğu için ilk bakılan İngilizce seviyesidir. Yine bazı sınavlar ile belirlenen İngilizce seviye durumu, kabin memuru olmanın ikinci şartı sayılabilir. Ülkemizde son 10 yıl içinde yaklaşık 850 bin civarında kabin memuru görevinin başında işlerini yerine getirmektedir. Bu rakam havacılık sektörüne ilgisi olanların dikkatini çekerek, kabin memurluğu mesleğine yöneltmektedir. Kabin memuru olmanın diğer önemli koşullarından biri ise kişilerin boy ve kilo oranıdır. Kadın kabin memurlarında aranan boy 160 ile 180 cm arasında iken, erkek kabin memurlarında ise 170 ile 190 cm arasında boy uzunluğu aranmaktadır ve bu önemli koşullardan biridir. Yine kadın ve erkeklerin sahip olması gereken kilo oranı, kişinin vücut ağırlığına göre belirlenen miktarı oluşturur. Çok uzun boylu olmak da kabin memurluğu için dezavantaj yaratacağı için havacılık sektöründe dikkat edilen hususlar arasındadır. Boyu çok uzun olan bir kişi kabin içerisinde rahat hareket edemeyeceği düşünülmektedir. Tüm bunların sonucunda da kabin memuru olacak kişinin mutlaka boy ve kilosunun birbiri ile ortantılı olması şartı aranır.