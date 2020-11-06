Kabin memuru maaşları ne kadar? İşte kabin memuru alımı şartları - Hostes maaşları ne kadar?

Kabin memuru maaşları hem aylık ücreti ile hem de mesaiye çıkmaları durumunda farklılaşabilir. Bir yıllık bir kabin memurunun aylık alacağı ücret memurun hizmette kaç senedir çalışıyor olmasına göre değişebilir. Ücretleri oldukça tatminkar olsa da kabin memuru olmak birçok koşulu başarı ile tamamlamaktan geçer. Havacılık sektörüne karşı bir ilgi duyuyorsanız veya kabin memurlarının aylık maaşlarını merak ediyorsanız işte kabin memurları maaş ücretleri!
Havacılık sektöründe çalışan ve uçaklarda host veya hostes olarak bilinen kabin memurları, ilgili şartları taşımaları durumunda bu mesleği icra eden kişidir. Zorlu bir meslek olmasının yanında bir kabin memurunun taşıması gereken bir takım özellikler bulunmaktadır. Tüm kabin memurları ilgili üniversitelerin bölümlerinden mezun olarak, yabancı dil bilgisine sahip olmalıdır. Yine kabin memurlarının fiziki durumları da bu mesleği icra edebilmeleri adına büyük önem taşır.
Hava yollarının personel alımı genellikle son zamanlarda daha kolay müracaat edilen meslek tiplerini barındırmaktadır. Eskiye kıyasla daha çok alımın yapıldığı günümüzde kabin memuru olmak için 2 yıllık yükseköğretim eğitimi almak ilk şarttır. Daha sonra ise mutlaka bir yabancı dil bilinmesi gereklidir. İngilizce dili uluslararası bir dil olduğu için ilk bakılan İngilizce seviyesidir. Yine bazı sınavlar ile belirlenen İngilizce seviye durumu, kabin memuru olmanın ikinci şartı sayılabilir. Ülkemizde son 10 yıl içinde yaklaşık 850 bin civarında kabin memuru görevinin başında işlerini yerine getirmektedir. Bu rakam havacılık sektörüne ilgisi olanların dikkatini çekerek, kabin memurluğu mesleğine yöneltmektedir. Kabin memuru olmanın diğer önemli koşullarından biri ise kişilerin boy ve kilo oranıdır. Kadın kabin memurlarında aranan boy 160 ile 180 cm arasında iken, erkek kabin memurlarında ise 170 ile 190 cm arasında boy uzunluğu aranmaktadır ve bu önemli koşullardan biridir. Yine kadın ve erkeklerin sahip olması gereken kilo oranı, kişinin vücut ağırlığına göre belirlenen miktarı oluşturur. Çok uzun boylu olmak da kabin memurluğu için dezavantaj yaratacağı için havacılık sektöründe dikkat edilen hususlar arasındadır. Boyu çok uzun olan bir kişi kabin içerisinde rahat hareket edemeyeceği düşünülmektedir. Tüm bunların sonucunda da kabin memuru olacak kişinin mutlaka boy ve kilosunun birbiri ile ortantılı olması şartı aranır.
Tüm kabin memurları aynı ücretler ile çalışmaz. Bu duruma mesai ücretleri dahil edilebilir. Bir kabin memurunun mesai ücretleri ile alacağı rakam aylık 10 bin TL civarında olabilir. Yine kabin memurlarının maaşlarını sektörde bulundukları hizmet yılı değiştirmektedir. Kabin memurları ilk senesinde 5 veya 6 bin TL ücret alırken ikinci senede bu rakam 7 veya 8 bin TL’yi bulabilir. Yaklaşık 15 yıldır bu sektörde çalışan bir kabin memuru amir olduğu zaman 9 veya 10 bin TL aylık ücret alabilir. Tüm kabin memurlarına yılda 4 maaş ekstra ikramiye verilir. Aylık maaşlara yakıt parası, yatılı kalınan sefer harcırahı gibi rakamlar da eklenmektedir. Özellikle yaz aylarında çok fazla sefer aralığı bulunan uçaklarda görev alan kabin memurları, aylık 80 saati geçtikten sonra ek ücret alır. Fazla mesai olarak yazılan bu ücret uçuş yapılan mesafeye göre değişebilir. Yine yaklaşık olarak bir rakam söylemek gerekirse sektörde 5 yıllık süresini tamamlamış kabin memurlarının aylık ortalama geliri 13 veya 15 bin TL arasında değişmektedir. Kabin memuru maaşı havayolu şirketlerine göre değişkenlik gösterebilir.
Bir kabin memurunun maaşı oranında aylık prim ücretleri yatırılır. Bu durum kabin memurunun emekliliğini olumlu yönde etkiler. Bir başka deyişle bir kabin memuru havacılık sektöründe ne kadar süre ile çalışmışsa o kadar fazla prime sahip olmaktadır. Kabin memuru emekli maaşı 10 yıllık sigortalılık süresi ile her kabin memuru için farklıdır. Bunun sebebi ise kabin memurlarının sektörde geçirdiği yıl ve emeklilik yaşıdır. Kişilerin prim ücretlerinin yüksek oranda yatması ile emekliliklerinde de rahat bir nefes aldırabilir. Kabin memuru emekliliğinde de yine aylık ödenen sigorta brüt oranında maaş alabilir.
Tüm havayolu şirketleri personellerine belirlediği rakamlar ile havacılık sektörüne ilgi duyan ve bu mesleği yapmak isteyen kişilerin ilgi odağı haline gelir. Türk Hava Yollar’nda çalışan bir kabin memuru ilk senesinde yaklaşık 6 bin TL ile iş başı yapar. Yine Onur Air Hava Yolları ise 3.500 TL ile 4.500 TL arasında ücret verir. Pegasus Hava Yolları ise aylık kabin memurlarına 3.500 TL ile 5.000 TL arasında ücret ödemektedir. SunExpress Hava Yolları aylık 3.500 ile 4.500 TL ücret verirken Anadolu Jet Hava Yolları kabin memurlarına aynı rakamı uygun görmüştür. Hemen hemen tüm hava yolları Türk Hava Yolları kurumu hariç aynı rakamlar ile kabin memurlarını işe alır. Bahsi geçen tüm bu ücretlendirmeler 2020 yılına ait olup, yıllara göre değişkenlik gösterebilmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum