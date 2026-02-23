Kabine toplanıyor: Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi masada

Milyonlarca emekli, maaş zamlarının ardından gözü emekli bayram ikramiyesine çevirdi. 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı, artırılması halinde yeni rakamın ne olacağı merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle bugün Beştepe’de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda pek çok önemli ana başlık yer alırken bunlardan bir tanesinin de emeklilere verilen bayram ikramiyesinin artırılması olduğu öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR 500 bin sosyal konutta 6 ilin daha kura tarihleri belli oldu

YOĞUN KABİNE GÜNDEMİNDE EKONOMİ BAŞLIKLARI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kabine'nin gündeminde ekonomi başlığı da yer alacak. Bu çerçevede Ramazan ayında yürütülen fahiş fiyat denetimlerinin değerlendirileceği, 2026 yılında enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımların ele alınacağı aktarıldı.

Bir diğer önemli konu ise emekli bayram ikramiyesi. Emeklilere verilen 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı konusunun da toplantıda masaya geleceği kaydedildi.