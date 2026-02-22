500 bin sosyal konutta 6 ilin kura tarihleri belli oldu

500 bin sosyal konut için kura çekimleri devam ediyor. Vatandaşlar, 500 bin konut kura takvimi ile ilgili ayrıntıları dikkatle takip ediyor. Son olarak 6 ilin daha kura takvimi belli oldu. İşte yeni haftada 500 bin sosyal konut kura tarihleri ile ilgili detaylar...

Sosyal medya hesabından 500 bin konut kura takvimi ile ilgili paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizi “Ev Sahibi” yapacak 500 bin sosyal konut projemizin kura çekim aşamasında sona yaklaşıyoruz.

Bugüne kadar 69 şehirde 312 bin 290 hak sahibimizi belirdik.

Bu hafta 6 şehrimizde daha kura heyecanı yaşayacağız.

Kura törenlerimiz biter bitmez de hızlıca temelleri atacağız.

İnşallah ilk anahtarları 2027 Mart ayında teslim etmeyi hedefliyoruz.

Sosyal konutlarımızla birlikte mahalle kültürünü yaşatacak içinde anaokulu, aile sağlık merkezi, spor salonları, taziye evleri, misafirhanelerin de olduğu 500 mahalle konağını da ülkemize kazandıracağız"

500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ

Paylaşılan kura tarihlerine göre 23 Şubat - 1 Mart 2026 kura çekim takvimi şu şekilde:

24 Şubat Salı: Uşak

25 Şubat Çarşamba: Isparta

26 Şubat Perşembe: Burdur

27 Şubat Cuma: Edirne - Denizli - Osmaniye

Yapılan açıklamada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) duyuracağı takvimle kura çekimlerinin süreceği belirtildi.