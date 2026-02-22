FİNANS

500 bin sosyal konutta 6 ilin kura tarihleri belli oldu

500 bin konut kura tarihleri vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 500 bin sosyal konut için 6 ilin daha kura takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi'nde 23 Şubat - 1 Mart kura programını paylaştı. İşte il il kura takvimi...

Hande Dağ

500 bin sosyal konut için kura çekimleri devam ediyor. Vatandaşlar, 500 bin konut kura takvimi ile ilgili ayrıntıları dikkatle takip ediyor. Son olarak 6 ilin daha kura takvimi belli oldu. İşte yeni haftada 500 bin sosyal konut kura tarihleri ile ilgili detaylar...

Sosyal medya hesabından 500 bin konut kura takvimi ile ilgili paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizi “Ev Sahibi” yapacak 500 bin sosyal konut projemizin kura çekim aşamasında sona yaklaşıyoruz.

Bugüne kadar 69 şehirde 312 bin 290 hak sahibimizi belirdik.

Bu hafta 6 şehrimizde daha kura heyecanı yaşayacağız.
Kura törenlerimiz biter bitmez de hızlıca temelleri atacağız.

İnşallah ilk anahtarları 2027 Mart ayında teslim etmeyi hedefliyoruz.

Sosyal konutlarımızla birlikte mahalle kültürünü yaşatacak içinde anaokulu, aile sağlık merkezi, spor salonları, taziye evleri, misafirhanelerin de olduğu 500 mahalle konağını da ülkemize kazandıracağız"

500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ

Paylaşılan kura tarihlerine göre 23 Şubat - 1 Mart 2026 kura çekim takvimi şu şekilde:

  • 24 Şubat Salı: Uşak
  • 25 Şubat Çarşamba: Isparta
  • 26 Şubat Perşembe: Burdur
  • 27 Şubat Cuma: Edirne - Denizli - Osmaniye

Yapılan açıklamada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) duyuracağı takvimle kura çekimlerinin süreceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR
