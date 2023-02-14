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Kabine Toplantısı kararları ne oldu? 14 Şubat Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

14.02.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantının gündeminde 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkisini gösteren iki büyük yıkıcı deprem ele alındı. Peki, Kabine Toplantısı kararları ne oldu? 14 Şubat Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar...

Kabine Toplantısı kararları ne oldu? 14 Şubat Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin deprem gündemiyle toplanacağını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay belirtmişti. Merakla beklenen Kabine Toplantısı 14 Şubat Salı günü gerçekleşti. Erdoğan toplantı bitiminde deprem başta olmak üzere önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı gerçekleşti. Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde bulunan bazı bakanlar toplantıya videokonferans aracılığıyla katıldı.

35 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Depremde hayatını kaybeden 35 bin 418 vatandaşımızın her birine Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımızın 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altında.

100 BİN TL NAKDİ YARDIM YAPILACAK

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin TL nakdi yardımda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız. Hiçbir mağdur ve mazlumu sahipsiz bırakmayacağız.

Katar'dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteyneri ülke içinden ve dışından yapacağımız takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine vereceğiz. Bölgeye bağışlar ve diğer yöntemlerle getirilen malzeme adedi 25 milyona ulaştı.

"YIKILAN HER EVİ YENİDEN YAPIP HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ"

Yıkılan tüm binaların yüzde 98'inin 1999 öncesi inşa edilenler olması bize bina denetimi ve standardı konusunda kat ettiğimiz ilerlemeyi göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiğini de hatırlatıyor. Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz. 1 yıl içinde deprem bölgesindeki konut ihtiyacının tamamını karşılayacak sayıda konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Depremin yıktığı veya oturulamaz hale getirdiği her evi, her iş yerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz.

AFAD'A 136 MİLYON TL BAĞIŞ

Bankacılık sektörümüz, 2022 karlarının belli bir oranını, şu an itibarıyla 50 milyar lira civarında, depreme tahsis ettiler. Yarın akşam saat 20.00'de Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'da 'Türkiye tek yürek' sloganıyla bir yardım kampanyası düzenlenecek. Kabine üyeleri, kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak, depremzedeler için AFAD'a toplam 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunma kararı aldık.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARDA DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK

Toplam 1,6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacını karşılamış durumdayız. Deprem bölgelerinde kurulan çadır sayısının 175 bini, konteyner sayısı ise 5 bin 400'ü geçti.

Vergi ertelemelerinden bankacılık düzenlemelerine kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı deprem bölgesindeki tüm okullarda, ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır. Diğer 71 ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretim 20 Şubat'ta başlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı cumhurbaşkanı erdoğan

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