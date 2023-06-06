Kabine Toplantısı kararları ne oldu? 6 Haziran 2023 Kabine Toplantısı sonrası memur emekli zammı, asgari ücret belli oldu mu?

Kabine toplantısı 6 Haziran 2023 Salı günü gerçekleşti. 4 buçuk saat süren yeni dönemin ilk kabine toplantısında önemli başlıklar ele alındı. Kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların beklediği Kurban Bayramı tatili ve asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte 6 Haziran 2023 kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamadan öne çıkanlar...

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"10 Mart'ta imzaladığımız cumhurbaşkanı kararıyla başlayan seçim sürecini tamamladık. 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde milletimiz iradesine sahip çıktı. Gerek Meclis'te, gerekse cumhurbaşkanı seçiminde elde ettiğimiz başarıyla son 21 yılda 17. seçim zaferimize imza atmış olduk.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, UZATILDI MI?

Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalarına başlıyor. Kurban Bayramı ile ilgili turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız hafta sonu ile birlikte 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor.

'GENÇLERİMİZİ HER KONUDA DESTEKLEYECEĞİZ'

Gıda güvenliğimizi artıracak farklı projeleri devreye alacağız. Savunma sanayii atılımlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Sanayi ve teknoloji alanında katma değeri yüksek inovatif ürün yelpazemizi daha da genişleteceğiz. İhracatımızı çok yukarlara taşıyacağız. Ulaştırmada ülkemizi yollar, tüneller, hızlı tren hatlarıyla ilmek ilmek dokumayı sürdüreceğiz. Aydınlık yarınlarımızın teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizi her konuda destekleyeceğiz. Çevre ve şehircilikte kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye'nin çehresini değiştirerek adımlarımızı atacağız. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha kararlı çalışmalar yürüteceğiz. Depremin yaralarının sarılması ana gündem maddemizdir. 319 bini ilk bir senede olmak üzere 650 bin konut yaparak depremzedeleri yuvalarıyla buluşturacağız.

'HAYAT PAHALILIĞINI MİLLETİMİZİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ'

Yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz vermeden Türk ekonomisini daha da güçlendireceğiz. Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız. Seçim ayı olan mayıs ayında ekonomik güven endeksi 103,7'ye, tüketici güven endeksi 91,1'e yükseldi. Reel kesim güven endeksi 105,1 olarak gerçekleşti. Enflasyon mayısta yüzde 40'ın altında gerçekleşti. Enflasyonu, nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız. Ülkemize sığınan kardeşlerimizin ana vatanlarına dönüşlerini de teşvik edeceğiz.

YENİ BUĞDAY VE ARPA ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI

TMO'nun alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak bakanlığımız tarafından çifti kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimize buğday başına bin lira, arpa için 500 lira verilecektir. Üreticilerimizin eline ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira arpa da ise 7 bin 500 lira geçecektir. Yeni hasat döneminin ve açıkladığımız fiyatların hayırlı olmasını diliyorum."



