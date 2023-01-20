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Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı yapılacak mı? Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketi geliyor!

20.01.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı tarihi; Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi ile ilgili basında yer alan son dakika haberlerinin ardından merak konusu oldu. Bahsi geçen borç yapılandırma paketi ile 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan borçların, vergi, sigorta primiyle cezaların yapılandırılması hedefleniyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? İşte kabine toplantısı tarihi...

Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı yapılacak mı? Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketi geliyor!

Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin ataştrma yapıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı yapılacak mı? Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketi geliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısının 23 Ocak 2023 Pazartesi günü yapılması ve Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketinin toplantıda ele alınması bekleniyor.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ GELİYOR

Borç yapılandırma paketi; vergi ve SGK borçlarının yapılandırılandırılacak. Hükümet 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçlarının yapılandırılması için harekete geçti.

Borç yapılandırma paketi ile ilgili açıklamanın Pazartesi günü yapılması planan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanması bekleniyor.

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BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ KİMLERİ KAPSAYACAK, ŞARTLARI NELER?

Borç yapılandırma paketi ile 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan borçlar yapılandırılacak.

Borç yapılandırma paketi ile vergi, sigorta primi (SGK ve Bağ-Kur), idari para cezaları, trafik cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dahil edilecek.

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BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ İLE ŞİRKETLERE MATRAH ARTIRIMI, KASA VE STOK AFFI

Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı da tanınacak. Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırma içine alınacak.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ İLE FAİZLER BÜYÜK ORANDA SİLİNECEK

Bahsi geçen paket ile taksitli ödeme seçeneklerinin yanında ana para borçlarına işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor.

Daha önce de yapılan yapılandırmalarda olduğu gibi 36 aya kadar vade yapılması beklentisi yükseldi.

Belli periyotlarda yapılacak olan taksitlendirmeler borçluları zorlamadan ödeme imkanına kavuşturacak.

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