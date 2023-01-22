Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketi için gözler Kabine Toplantısında!

Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketinin görüşüleceği kritik toplantıda ele alınacak konular merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında " Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? " gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketi için gözler Kabine Toplantısında. İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı yarın (23 Ocak 2023 Pazartesi günü) yapılacak.

Kabine Toplantısında Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketinin ele alınması bekleniyor.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ İÇİN GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Borç yapılandırma paketi; vergi ve SGK borçlarının yapılandırılandırılacak. Hükümet 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçlarının yapılandırılması için harekete geçti.

Borç yapılandırma paketi ile ilgili açıklamanın Pazartesi günü yapılması planlanan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanması bekleniyor.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ KİMLERİ KAPSAYACAK, ŞARTLARI NELER?

Borç yapılandırma paketi ile 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan borçlar yapılandırılacak.

Borç yapılandırma paketi ile vergi, sigorta primi (SGK ve Bağ-Kur), idari para cezaları, trafik cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dahil edilecek.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ İLE ŞİRKETLERE MATRAH ARTIRIMI, KASA VE STOK AFFI

Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı da tanınacak. Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırma içine alınacak.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ İLE FAİZLER BÜYÜK ORANDA SİLİNECEK

Bahsi geçen paket ile taksitli ödeme seçeneklerinin yanında ana para borçlarına işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor.

Daha önce de yapılan yapılandırmalarda olduğu gibi 36 aya kadar vade yapılması beklentisi yükseldi.

Belli periyotlarda yapılacak olan taksitlendirmeler borçluları zorlamadan ödeme imkanına kavuşturacak.



