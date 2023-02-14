KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, saat kaçta? Kabine Toplantısı'nda gündem Kahramanmaraş merkezli depremler ve alınacak tedbirler!

Kabine Toplantısı ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tarafından yapıldı. Oktay, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin deprem gündemiyle toplanacağını tarihi açıkladı. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bugün (14 Şubat 2023 Salı) gerçekleştirilecek.

Kabine Toplantısı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kabinemizi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında topluyor olacağız ve yine gündemimiz tamamen yaşadığımız şu andaki afetler, son durum ve alınan ve alınacak olan tedbirler."

KABİNE TOPLANTISI'NDA GÜNDEM: DEPREM

Kabine Toplantısı'nın 6 Şubat 2023 Pazartesi günü gerçekleşeceği açıklanmıştı.

10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası 6 Şubat'taki Kabine Toplantısı ertelendi.

Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda gündem Kahramanmaraş merkezli depremler ve alınacak tedbirler olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada "Kabinemizi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında topluyor olacağız ve yine gündemimiz tamamen yaşadığımız şu andaki afetler, son durum ve alınan ve alınacak olan tedbirler." ifadesini kullandı.

