Kaç firma kuruldu, kaç firma kapandı?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 22,22 artarak 2 bin 813’ten 3 bin 438’e çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 23,32 arttı ve 513 oldu. Nisanda kapanan şirket sayısı 416 idi.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 48,46, kapanan şirket sayısı yüzde 41,57 azaldı.

Buna göre, mayısta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 22,22, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 76,35 artarken, kooperatif sayısı yüzde 36,92 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 23,32 artarken, kooperatif sayısı yüzde 63,64, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,22 azaldı.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 48,46, kooperatif sayısı yüzde 67,97, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,61 azalış kaydetti.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 41,57, kooperatif sayısında yüzde 94,12 azalış olurken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 14,19 artış gerçekleşti.