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Kaç firma kuruldu, kaç firma kapandı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.06.2020 10:29 | Son Güncelleme

Kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 22,22 artışla 3 bin 438 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 23,32 artışla 513 olarak gerçekleşti.

Kaç firma kuruldu, kaç firma kapandı?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 22,22 artarak 2 bin 813’ten 3 bin 438’e çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 23,32 arttı ve 513 oldu. Nisanda kapanan şirket sayısı 416 idi.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 48,46, kapanan şirket sayısı yüzde 41,57 azaldı.

Buna göre, mayısta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 22,22, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 76,35 artarken, kooperatif sayısı yüzde 36,92 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 23,32 artarken, kooperatif sayısı yüzde 63,64, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,22 azaldı.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 48,46, kooperatif sayısı yüzde 67,97, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,61 azalış kaydetti.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 41,57, kooperatif sayısında yüzde 94,12 azalış olurken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 14,19 artış gerçekleşti.

ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN ÜÇTE BİRİ İSTANBUL'DA KURULDU

Söz konusu ayda kurulan toplam 3 bin 479 şirket ve kooperatifin yüzde 84,82’sini limited şirket, yüzde 14’ünü anonim şirket, yüzde 1,18’ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 33’ü İstanbul’da, yüzde 8,94’ü Ankara’da, yüzde 7,42’si İzmir’de kuruldu. Bu ay Iğdır’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 1318’i ticaret, 593’ü imalat ve 399’u inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 658’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 323’ü inşaat, 192’si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Mayısta kapanan şirket ve kooperatiflerden 188’inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 73’ünün inşaat, 56’sının imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 542’sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 181’inin ulaştırma ve depolama, 156’sının imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Mayısta 41 kooperatif kurulurken bunların 19’u konut yapı, 8’i işletme, 8’i tarımsal kalkınma, 3’ü de turizm geliştirme kooperatifi olarak iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 222 yabancı ortak sermayeli şirketten 140’ı Türkiye, 15’i İran, 8’i Almanya ortaklı olarak kuruldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 20’sinin anonim, 202’sinin limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

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