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Kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu? Bakan soylu net rakamları paylaştı

17.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu medyanın Ankara Temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu burada, Türkiye’de yaşayan göçmenlere ilişkin net rakamları paylaştı. Buna göre 2021 yıl sonu itibariyle Türk vatandaşı olan 193,3 bin kişi bulunuyor…

Kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu? Bakan soylu net rakamları paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Medya Temsilcileriyle Göç Toplantısı’na katıldı. Bakan Soylu buradaki konuşmasında 2021 yılı sonuna itibarıyla Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısını açıkladı.

“2021 yılı sonuna kadar toplam istisnai olarak 84 bin 152'si çocuk olmak üzere 193 bin 293 Suriyeli Türk vatandaşı oldu” bilgisini veren Bakan Soylu, “Son beş yılda Batı’ya gidenlerin sayısının 620 bin. Suriye’ye gönüllü geri dönüşler hariç Türkiye’nin Afganistan başta olmak üzere Pakistan ve Afrika’ya geri gönderdiği kişi sayısı da 306 bin 138 oldu” dedi.

“8 MİLYONLUK BİR GÖÇ KİTLESİ VAR”

Bakan Soylu her an göç etmeye hazır 8 milyon kişinin olduğunu ifade ederek, “2 milyon potansiyel göç İran sınırında Afgan var, 3,9 milyon İdlib’de, 1,2 milyon Cerablus-Azez-Mare-El Bab-Çobanbey bölgesinde, 550-600 bin Afrin’de, 350 bin de Tel Abyad ve Resulayn’da var… Yani 8 milyonun üzerinde hemen harekete geçmeye hazır göç kitlesi var. Herhangi bir saldırıda, teşvikte, tehditte veya bulabildikleri bir fırsatta” açıklamasında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
suriye
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