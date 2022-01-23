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Kademeli elektrik faturasında hesaplama nasıl yapılır? İşte yeni dönem…

23.01.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturalarına gelen zam sonrası herkes yüksek faturalardan şikayet ediyor. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), ‘kademeli elektrik tarifesi’ ile ilgili sorulara ‘Sıkça Sorulan Sorular’ başlığı altında internet sitesi üzerinden cevap verdi. İşte kademeli elektrik faturası ile ilgili son dakika detayları…

Kademeli elektrik faturasında hesaplama nasıl yapılır? İşte yeni dönem…

Elektrik faturalarında yeni dönem başladı. ELDER'den yapılan açıklamada, son dönemde sıkça sorulan "Kademeli tarife nedir?, Günlük ortalama tüketim nasıl hesaplanır?, Kademeli tarifeden çıkma hakkı var mı?, Abone grubu nasıl öğrenilir?" gibi soruların cevapların "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında internet sitesinde paylaşıldığı öğrenildi.

Kademeli elektrik tarifesinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 31 Aralık 2021 tarihli kararıyla, 1 Ocak 2022 itibarıyla mesken tek zamanlı alçak gerilim abone grubunda bulunan tüm tüketiciler için geçerli olduğu ifade edildi.

ELEKTRİK BEDELİ

Kademeli elektrik tarifesinin, mesken tek zamanlı alçak gerilim abonelerinin tükettiği elektriğin bedelinin, iki kademe halinde belirlenmesini ifade eden bir tarife sınıfı olduğu belirtilen açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bu tarifeye göre günlük 5 kilovatsaat ve altında olan tüketimler düşük kademeli, bu miktarın üzerindeki tüketimler ise yüksek kademeli tarife birim fiyatından hesaplanmaktadır. Kademeli elektrik tarifesi, sadece mesken tek zamanlı alçak gerilim abone grubunu kapsamaktadır. Mesken alçak gerilim çok zamanlı, mesken orta gerilim, ticarethane, tarımsal sulama veya sanayi abonelerinde kademeli elektrik tarifesi uygulaması bulunmamaktadır. EPDK, elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak kademeli tarife de dahil olmak üzere Türkiye genelindeki tüm tarifeleri oluşturmakta ve 3'er aylık dönemlerde geçerli olmak üzere kamuoyuyla paylaşmaktadır."

"1 OCAK ÖNCESİ FATURALARA FARK YANSITILMADI"

Bu yıl için kademeli elektrik tarifesi sınırının günlük 5 kilovatsaat olarak belirlendiğine işaret edilen açıklamada, "Günlük 5 kilovatsaat sınır değerinin okuma periyoduna esas gün sayısıyla çarpılmasıyla dönemsel düşük kademeli tüketim ve yüksek kademeli tüketim miktarları belirlenir. Abonelerin tüketim miktarları baz alınarak hesaplama yapılan bu tarifede, günlük ortalama 5 kilovatsaate kadar olan tüketimler birinci kademe olan Düşük Tüketimli Kademe'den, bu limitin üzerinde kalan tüketimler ise ikinci kademe olan Yüksek Tüketimli Kademe'den hesaplanarak faturalandırılmaktadır. İki tüketimin toplamına, dağıtım bedeli ve mevzuat gereği alınması zorunlu vergi kalemleri dahil edilerek toplam fatura oluşturulur." ifadeleri kullanıldı.

1 Ocak öncesine ait dönem için elektrik faturalarına herhangi bir fark yansıtılmadığı vurgulandı.

Kademeli elektrik tarifesinin 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi sonucunda faturalardaki tüketimlerin her koşulda kademeli olarak gösterildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kademeli tarife hesaplamasında günlük ortalama tüketim miktarı baz alındığından okuma gün sayısından bağımsız faturalama yapılmaktadır. Örneğin faturada gün sayısı 28 ise toplam tüketim 28'e, 32 gün ise toplam tüketim 32'ye bölünerek ortalama günlük tüketim miktarı hesaplanmaktadır. Mesken alçak gerilim abonelerinin tek zamanlı tarifeden çok zamanlı tarifeye geçiş yapması durumunda kademeli tarife uygulaması sona erer. Çok zamanlı tarifede elektrik tüketimi, günün 3 ayrı zaman diliminde 3 ayrı birim fiyat üzerinden hesaplanmaktadır. Bu nedenle tüketim zamanlarınızı dikkate alarak değerlendirmenizi tavsiye ederiz."

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