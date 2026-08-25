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Kademeli emeklilik olacak mı? İlk kez görüştüler! 2027 yılı işaret edildi

Kademeli emeklilik çıkacak mı sorusu, EYT düzenlemesini kaçıran milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. EMADDER, kademeli emeklilik modelini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sundu. Dernek Başkanı Mihriban Uğurlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da konudan haberdar olduğunu belirterek, “Bu konu artık Cumhurbaşkanımızın önünde” dedi. SGK Uzmanı Ersin Bayav ise düzenlemenin 2027’de hayata geçebileceğini söyledi. Gazeteci Faruk Erdem ise gündemde olmadığını ifade etti. İşte detaylar...

Kademeli emeklilik olacak mı? İlk kez görüştüler! 2027 yılı işaret edildi
Cansu Çamcı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Kademeli Emeklilik milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda çıkan Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin kanunun ardından Emeklilikte Adalet Derneği 1999 yılı sonrası sigorta girişi olanların da erken emekli edilmesi için girişimlerde bulunuyor.

EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu öncülüğünde ve Yönetim Kurulu ile birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ın makamında bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede; 8 Eylül 1999 sonrası oluşan mağduriyet ve kademeli emekliliğin neden bir ihtiyaç olduğu tüm yönleriyle anlatıldı. Toplantıda EMADDER, hem taleplerini hem de çözüm önerilerini Bakan yardımcısı Aydın’a iletti.

Kademeli emeklilik olacak mı? İlk kez görüştüler! 2027 yılı işaret edildi 1

KRİTİK GÖRÜŞME

EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile yaptıkları görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

"KONU ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE"

Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuyu net olarak bilip bilmediğini sorduğunu belirten Uğurlu, Bakan yardımcısı Aydın’ın konuyu Cumhurbaşkanının bildiğini söyledi. Mihriban Uğurlu, "Bu konu artık Cumhurbaşkanımızın önünde." dedi.

Kademeli emeklilik olacak mı? İlk kez görüştüler! 2027 yılı işaret edildi 2

Kulislerde öne çıkan senaryolara göre düzenleme, işe giriş tarihine göre kademeli bir artış öngörüyor. Önerilen taslağa göre, 9 Eylül 1999 ile 2000 yılları arasında tescili bulunan kadın çalışanlar 43, erkekler ise 45 yaşında 6.400 prim günüyle emekliliğe hak kazanabilecek. Takip eden her yıl için hem yaş sınırı birer yıl hem de gerekli prim ödemesi 75 gün artacak. Böylece 2008 yılında sisteme dahil olan bir kadın çalışanın 51, erkek çalışanın ise 53 yaşında 7.000 prim günü tamamlaması şart koşulacak.

Kademeli emeklilik olacak mı? İlk kez görüştüler! 2027 yılı işaret edildi 3

EMADDER'in savunduğu kademeli emeklilik tablosuna göre, her yıl için yaş ve prim koşulları düzenli şekilde artıyor. Örneğin, 2001 sigorta girişinde kadınlar 44 yaş ve 6.475 prim, erkekler 46 yaş ve 6.475 prim; 2004 girişinde kadınlar 47 yaş ve 6.700 prim, erkekler 49 yaş ve 6.700 prim; 2007 girişinde ise kadınlar 50 yaş ve 6.925 prim, erkekler 52 yaş ve 6.925 prim şartıyla emekli olabilecek.

Uzman isimlerden 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklamalar geldi.

2027 YILINI İŞARET ETTİ

SGK Uzmanı Ersin Bayav, beklenti içinde olan çalışanlar için 2027 yılını işaret etti. Hazırlıkların kademeli bir geçiş modeli üzerine kurgulanabileceğini belirten Bayav, bu düzenleme sayesinde 1999-2008 yılları arasında işe giren yüz binlerce vatandaşın aşamalı olarak sisteme dahil edilebileceğini kaydetti.

Kademeli emeklilik olacak mı? İlk kez görüştüler! 2027 yılı işaret edildi 4

FARUK ERDEM: "KADEMELİ EMEKLİLİK GÜNDEMDE DEĞİL"

Konuyla ilgili Gazeteci Faruk Erdem de konuştu. Canlı yayında bir vatandaş "1980 doğumluyum. 2001 Temmuz ilk başlangıç olmak üzere SGK 2300 gün çalışma günüm üzerine 2013'te memur oldum. 5510 kesintileri sebebiyle emeklilik durumunda memur maaşı en düşük emekli maaşı seviyesinde olma ihtimali var. Kademeli beklemek 60 yaşı beklemekten daha mı iyi?" diye bir soru sordu. Erdem bu soruyu cevaplayarak kademeli emeklilik ile ilgili net konuştu.

Kademeli emeklilik olacak mı? İlk kez görüştüler! 2027 yılı işaret edildi 5

Erdem, "Kademeli emeklilikle ilgili bir çalışma yok. İnternet siteleri çok okunmuyor tıklama gelsin diye bir amaç mı güdüyorlar bilmiyorum ara ara gündeme sokuyorlar bunu insanlar da bana soruyor. Hayır gündemde değil. Birileri hit alıyor. Bunu yapmayın çünkü böyle bir yasal düzenleme yok. Bunu defalarca söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Kademeli emeklilik olacak mı? İlk kez görüştüler! 2027 yılı işaret edildi 6

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan kademeli emeklilik
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