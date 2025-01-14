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Kademeli emeklilikte son dakika | 2000 sonrası işe başlayanlara erken emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan bizzat açıkladı, ters köşe yaptı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.01.2025 16:09
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Kademeli emeklilikte son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Özellikle EYT'den sonra hemen hemen her gün "Kademeli emeklilik mi geliyor? 2000-2008 arasında işe başlayanlar emekli olabilecek mi? Erken emeklilik sistemi değişiyor mu? Yaş sınırı şartı kalkıyor mu?" sorularına yanıt aranırken; birinci ağızdan açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilik sorularına yanıt verirken; kademeli emeklilik tablosu da ortaya çıktı.

Kademeli emeklilikte son dakika | 2000 sonrası işe başlayanlara erken emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan bizzat açıkladı, ters köşe yaptı

Kademeli emeklilik geliyor mu? Erken emekliliğin önü mü açılıyor? sorularına yanıt arayanlar, son dakika haberlerine kilitlendi. Özellikle çıkan EYT yasası sonrası emeklilik hayali kuran ve tek bir yılla, ayla, haftayla hatta günle emeklilik fırsatını kaçıranlar "2000-2008 arasında işe başlayanlar emekli olabilecek mi? Erken emeklilik sistemi değişiyor mu? Yaş sınırı şartı kalkıyor mu?" sorularına da yanıt arıyor. Emeklilik için çıkacak tek bir kararı bekleyenler için açıklama ise birinci ağızdan geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında "Kademeli emeklilik olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. İşte son dakika kademeli emeklilik haberiyle ilgili tüm detaylar...

KADEMELİ EMEKLİLİK OLACAK MI? BAKAN IŞIKHAN YANITLADI

Kademeli emeklilikle ilgili hükümetten açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, EYT ile emekli olamayan ve erken emeklilik hayali kuran vatandaşlarla ilgili konuştu. Katıldığı Habertürk canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan "Kademeli emeklilik olacak mı?" sorusuna doğrudan yanıt verdi.

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IŞIKHAN TERS KÖŞE YAPTI, NOKTAYI KOYDU

Neredeyse bir gün le emekli olamayan vatandaşlar, Bakan Işıkhan'ın ağzından çıkacak bir 'müjde'ye kilitlenmişken, Işıkhan'dan ters köşe yapan sözler geldi.

"Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz" diyen Bakan Işıkhan, erken emeklilik düzenlemesi için adeta kapıyı kapattı.

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Bakan Işıkhan açıklamasının devamında şunları söyledi;

IŞIKHAN: "ASLINDA BİR MAĞDURİYET SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir. SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor."

Geçtiğimiz günlerde de AK Parti Genel Merkezi'nde, milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile İstişare Toplantısında bir araya gelen Bakan Işıkhan, emeklilik sisteminde herhangi bir değişiklik yapmanın gündemlerinde olmadığını, mevcut düzene dokunmayı planlamadıklarını açıklamıştı.

Sizce 'kademeli emeklilik' düzenlemesi gelir mi?

Evet, yasa çıkartılır!
Hayır, sanmıyorum
Hiç belli olmaz

KADEMELİ EMEKLİLİKTE YAŞ ŞARTI DETAYI

Erken emekliliğin çıkıp çıkmayacağı da beklenmeye başlandı. 2023 yılında 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT’den yararlanıp 2 milyona yakın kişi emekli oldu. Ancak bu sefer 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar kendilerine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki göstermeye başladı.

Beklentileri ise kademeli emeklilik. Yani, yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesi ve 58-60 yaş şartının kaldırılması.

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KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

Yeni düzenleme ile birlikte 45 yaşından başlayan ve 52 yaşına kadar devam eden bir sistem oluşturulması bekleniyor. Bu sayede sigortalılar kendi durumlarına en uygun emeklilik planını yapabilecek.

Yeni tablo emekli olmak isteyen bireylerin 45 yaşından 52 yaşına kadar olan yaş dilimlerinde hangi şartlarla emekli olabileceklerini yansıtıyor.

Örneğin 45 yaşındaki bir birey emeklilik için belirlenen prim gün sayısını tamamladığında 52 yaşına kadar emekli olabilir. Ancak erken yaşta emekli olmayı isteyen çalışanlar daha fazla prim ödemek zorunda olacak.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik emeklilik kademeli emeklilik
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