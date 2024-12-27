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'Kademeli olarak artacak' deyip doların ne kadar olacağını açıkladı! Emekliler artık 3 Ocak'a kilitlendi... Cem Küçük: 'İlave zam verilebilir' diyerek milyonların maaşını duyurdu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.12.2024 08:04
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Merkez Bankası yılın son faiz kararını dün açıkladı. Beklentiler üzerine faiz indirimi gerçekleştiren Merkez Bankası 250 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirerek faizi yüzde 47,50'ye çekti. Gazeteci Cem Küçük, Merkez Bankası'nın kararı ile beraber vatandaşın asgari ücret için düşüncülerini aktardı.

'Kademeli olarak artacak' deyip doların ne kadar olacağını açıkladı! Emekliler artık 3 Ocak'a kilitlendi... Cem Küçük: 'İlave zam verilebilir' diyerek milyonların maaşını duyurdu

Yılın son faiz kararı Merkez Bankası tarafından açıklandı. Son 9 aydır faizi yüzde 50'de tutan Merkez Bankası'nın bu ay faiz indirimine gideceği piyasalar tarafından biliniyordu. Merkez Bankası PPK metninde, "Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir. Öncü veriler aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir" sözleri kullanıldı.

MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRDÜ

Gazeteci Cem Küçük, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, asgari ücretin Merkez Bankası'nın kararından önce belirlenmesi ile ikisinin arasında bir bağ olunmasına değindi. Küçük, işlerin artması için kredilerin verilmeye başlanacağını belirterek, "Önümüzdeki ay da en az yüzde 5 daha düşer. Böylece doları belli bir dengede tutarak indirime gidilecek" şeklinde konuştu.

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"DOLAR 40 LİRA OLABİLİR"

Merkez Bankası'nın kararının ardından piyasalar takip edilmeye devam edildi. Ancak büyük artışlar yaşanmadı. Küçük, ihracatçıların doların 40 lira olmasını beklediklerini söyleyerek, "Birden değil ama kademeli olarak dolar da 40 liraya gelecek gibi" dedi.

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EMEKLİYE EK ZAM KAPIDA

Asgari ücret salı günü akşam 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Milyonların hayal kırıklığına uğradığı oranda vatandaş memnun olmadığını belirtti ancak herhangi bir değişiklik yapılmadı. Asgari ücretin yüzde 30 zam ile belli olması ile gözler emekli ve memur zamlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emekliler ve memurların 2025 yılında ne kadar maaş alacakları merak konusu.
Asgari ücret konusuna da değinen Küçük, vatandaşın memnun olmadığının altını çizerek, artık önümüzde emekli ve memur maaşlarının olduğunu aktardı. Küçük, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16-17 bandında olabileceğini kaydederek, bu orana ilaveten yüzde 10 daha verilebileceğini aktardı.

Küçük'ün hesabına göre, emeklinin ocak ayında alacağı zam yüzde 27,6 oluyor. Buna göre, emeklinin zam tablosu şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
cem küçük emekli
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