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Kademeli tarife uygulaması nedir? Elektrik faturalarında yeni dönem!

07.12.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklama ile elektrik faturalarında kademeli tarife uygulamasına geçileceğini duyurdu. Dönmez'in yaptığı açıklama sonrası kademeli tarifenin ne olduğu merak ediliyor. Peki kademeli tarife uygulaması nedir, ne işe yarıyor? İşte elektrik faturalarında yeni dönemin detayları...

Kademeli tarife uygulaması nedir? Elektrik faturalarında yeni dönem!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklaması sonrası 'kademeli tarife'nin ne olduğu araştırılıyor. Bakan Dönmez, yapmış olduğu açıklama ile elektrik faturalarında kademeli tarife uygulamasına geçileceğini duyurdu. Dönmez, kaldırılmasına karar verilen TRT ve Enerji Fonu ile ilgili açıklamada da bulundu. Peki kademeli tarife uygulaması nedir?

KADEMELİ TARİFE UYGULAMASI NEDİR?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrik ve doğal gaz faturaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez'in açıklamaları sonrası kademeli tarife uygulamasının detayları merak ediliyor.

Dönmez yeni dönem hakkında şöyle konuştu:

"2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılacak. Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız."

2022'DE BAŞLIYOR

Dönmez yeni dönem hakkında sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir."

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