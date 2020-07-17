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Kadın çalışanlara müjde! 6 yıl erken emeklilik fırsatı için başvurular sürüyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2020 14:19 | Son Güncelleme

2008 tarihli sosyal güvenlik reformuyla beraber çalışan kadınlar için, tıpkı askerlik borçlanması gibi doğum borçlanmasına imkan verildi. Yani doğum nedeniyle çalışma hayatına ara veren kadınlar, geriye dönük prim ödeme hakkı kazandılar. 2014 yılında yapılan son düzenleme ve değişikliklerle çalışan kadınlara doğum borçlanması ile altı yıla varan erken emeklilik fırsatı doğmuş oldu.

Kadın çalışanlara müjde! 6 yıl erken emeklilik fırsatı için başvurular sürüyor...

Çalışan kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. SGK'ya göre öncelikle çalışan kadının 4A,4B ve 4C kapsamında sigortalılık şartlarının başlamış olması gerekli. Yani ancak doğumdan önce sigortalı olarak çalışmış kadınlar doğum borçlanmasından faydalanabiliyor. Doğum borçlanması için, doğumdan sonra kadının adına prim ödenmemiş olması koşulu da var. SGK doğum borçlanması talebi için borçlanılacak süre boyunca çocuğun hayatta olmasını da şart koşuyor. Bu olmazsa olmaz üç koşul sağlandıktan sonra doğum borçlanması için yapmanız gerekenleri sizin için sıraladık;

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kanuna tabi sigortalı ve hak sahibi kadınlar, en son sigortalı olarak çalıştıkları- ya da hizmetinin geçtiği- ilin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne talep dilekçesi ile başvurabilirler.

Kamuda görev yapan kadınlar ise; SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na borçlanma talep dilekçesi ile veya e-devlet üzerinden başvurarak taleplerini iletebiliyorlar.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadının talebi Kurum Hizmet Kayıtları üzerinden incelenerek sonuçlandırılır. Bu nedenle işverenlerden doğum borçlanmasına yönelik herhangi bir belge talep edilmesine gerek yoktur.

DOĞUM BORÇLANMASI NE KADARDIR?

SGK borçlanma yapılabilecek doğum sayısını üç ile sınırlandırmış durumda. Üçten fazla çocuğunuz varsa hangi çocuklar için doğum borçlanması talep edeceğinize karar vermeniz gerekli.

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