Kadın çalışanlara müjde! 6 yıl erken emeklilik fırsatı için başvurular sürüyor...

Çalışan kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. SGK'ya göre öncelikle çalışan kadının 4A,4B ve 4C kapsamında sigortalılık şartlarının başlamış olması gerekli. Yani ancak doğumdan önce sigortalı olarak çalışmış kadınlar doğum borçlanmasından faydalanabiliyor. Doğum borçlanması için, doğumdan sonra kadının adına prim ödenmemiş olması koşulu da var. SGK doğum borçlanması talebi için borçlanılacak süre boyunca çocuğun hayatta olmasını da şart koşuyor. Bu olmazsa olmaz üç koşul sağlandıktan sonra doğum borçlanması için yapmanız gerekenleri sizin için sıraladık;

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kanuna tabi sigortalı ve hak sahibi kadınlar, en son sigortalı olarak çalıştıkları- ya da hizmetinin geçtiği- ilin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne talep dilekçesi ile başvurabilirler.

Kamuda görev yapan kadınlar ise; SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na borçlanma talep dilekçesi ile veya e-devlet üzerinden başvurarak taleplerini iletebiliyorlar.