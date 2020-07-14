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Kadın girişimcilere müjde! Yeni faizsiz kredi destek paketleri açıklandı...

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.07.2020 14:26 | Son Güncelleme

İş olanaklarında cinsiyet ayrımını artık çok geride bıraktık. Kadın erkeğin işini, erkek kadının işini yapabilir hale geldi. Başta devlet destekleri olmak üzere pek çok özel kuruluşun da kadınlara sağladığı girişimcilik olanaklarını bu yazımızda sizler için derledik. İşte kadın girişimcilere verilen destekler...

Kadın girişimcilere müjde! Yeni faizsiz kredi destek paketleri açıklandı...

Kadınlara girişimcilik alanında verilen destekler, iş gücü istihdamında cinsiyet eşitliğini ön plana alıyor. Bunun temel nedeni ise Avrupa'da kadın nüfusunun yüzde 52 olmasına rağmen yüzde 30'lu rakamlarda çalışan kadın bulunması. Ülkemizde bu konuya 2015 yılından beri değiniliyor. 5 yılda hatırı sayılır kadın girişimci devlet desteği, KOSGEB ve benzeri ödeneklerden faydalanarak yeni bir iş sahibi olmuş. Eğer siz de bir fikrim var ancak sermayem sıkıntılı diyorsanız, bu yazımızı dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

KOSGEB, bu program kapsamında kadın girişimcilere geleneksel alanda 60 bine kadar, diğer alanlarda ise toplam 370 bine kadar olmak üzere düşük faizli kredi ve hibe veriyor. Kadın girişimciler için kurdukları bir de mentor ağı da var. Türkiye'deki kadın girişimcilere bu ağ sayesinde iş kurma, büyütme ve destekleme konusunda yardımcı oluyorlar. Bunun yanı sıra geri dönüşümsüz performans desteği de sağlaması bakımından, bir kadın olarak yeni bir iş kurmak istiyorsanız büyük bir fırsat diyebiliriz.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Yeni bir iş kurduysanız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunarak 15 bin liralık faizsiz kredi alabilirsiniz. Sosyal Yardımlaşma Vakfı vasıtasıyla verilen bu kredi, 2 yıl geri ödemesiz şekilde tarafınıza veriliyor.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın ekonomik anlamda zorluk çeken fakat iş kurmak isteyen kadın girişimcilere iş olanağı sağladığını size söyleyelim. Genellikle ilçe bazında çalışan bu vakıf, başvuran kadınların durumunun kötü olması halinde destek belli miktarlarda destek veriyor.

KADİGER

Kadın Girişimciler Derneği (KADİGER) de sizlerin bir kadın olarak iş dünyasında yer bulmanıza yardımcı olacak sivil toplum kuruluşlarından. Düzenledikleri Kadın Girişimci Geliştirme Programı çerçevesinde, başvuru yapan kadın girişimcilerden projeler arasında seçtiklerine "İşimi Kuruyorum Eğitimi" daveti gönderiyorlar. Bu daveti aldıktan sonra eğitimi başarıyla tamamlarsanız ikinci aşamaya geçiyorsunuz ve size bir iş planı hazırlıyorlar. Bunun akabinde danışmanlık desteği veriyorlar.

KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı da sizlere girişimcilik konusunda finansal ve bilgisel destek veren sivil toplum kuruluşlarından. Bu vakıf bünyesinde ayrıca eğitimler alabiliyor, pazarlama tekniklerini öğrenebiliyorsunuz. Özellikle kooperatif çatısı altında üretimleri teşvik eden bu vakıf, finansal olarak da destek sağlıyor. Kadınların yapabileceği hemen hemen her alandaki istihdam olanakları ve işler hakkında bilgiler edinebiliyorsunuz. Bu vakıf, Maya Mikro Ekonomik Destek İşletmesi, yeni ürün geliştirme grupları ve tasarruf grupları olmak üzere üç farklı başlık altında sizlere destek sağlıyor.

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