Kadın girişimcilere müjde! Yeni faizsiz kredi destek paketleri açıklandı...

Kadınlara girişimcilik alanında verilen destekler, iş gücü istihdamında cinsiyet eşitliğini ön plana alıyor. Bunun temel nedeni ise Avrupa'da kadın nüfusunun yüzde 52 olmasına rağmen yüzde 30'lu rakamlarda çalışan kadın bulunması. Ülkemizde bu konuya 2015 yılından beri değiniliyor. 5 yılda hatırı sayılır kadın girişimci devlet desteği, KOSGEB ve benzeri ödeneklerden faydalanarak yeni bir iş sahibi olmuş. Eğer siz de bir fikrim var ancak sermayem sıkıntılı diyorsanız, bu yazımızı dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

KOSGEB, bu program kapsamında kadın girişimcilere geleneksel alanda 60 bine kadar, diğer alanlarda ise toplam 370 bine kadar olmak üzere düşük faizli kredi ve hibe veriyor. Kadın girişimciler için kurdukları bir de mentor ağı da var. Türkiye'deki kadın girişimcilere bu ağ sayesinde iş kurma, büyütme ve destekleme konusunda yardımcı oluyorlar. Bunun yanı sıra geri dönüşümsüz performans desteği de sağlaması bakımından, bir kadın olarak yeni bir iş kurmak istiyorsanız büyük bir fırsat diyebiliriz.