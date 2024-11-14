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Kadın memurları yakından ilgilendiriyor! Teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek: 1 yıl yüzde 50 ücretli olsun

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.11.2024 14:13
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Çalışan kadınlar için doğum izinleri önemli bir konu. Aileleri etkileyen bu süreçte 3 ay ücretli izin olduğu gibi sonrasında ücretsiz izin de çok kullanılan bir hak. Büro Memurları Sendikası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ücretsiz izinin ilk 1 yıllık kısmının yüzde 50 ücretli olması talep edildi. Sendika bu taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ileteceklerini belirtti.

Kadın memurları yakından ilgilendiriyor! Teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek: 1 yıl yüzde 50 ücretli olsun

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), doğum sonrası kamu görevlilerine tanınan ücretsiz izin hakkının ilk bir yılının yüzde 50 ücretli olarak uygulanmasını talep etti.

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ŞU ANKİ İZİNLER NELER?

Büro Memur-Sen, doğum sonrası kadın kamu görevlilerine tanınan ücretsiz izin hakkının ilk bir yılının yüzde 50 ücretli olarak uygulanmasını istedi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Büro Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Arife Topçuoğlu, mevcut uygulamayla kadın memurlara çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni verildiğini hatırlatarak, “Asgari 8, azami 13 hafta olan bu izin sonrası da ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda ise günde bir buçuk saat de süt izni verilmektedir. Ayrıca isteğe bağlı olarak iki yıla kadar ücretsiz izin hakkı bulunmaktadır. Ancak doğum sürecindeki toplam üç ay olan ücretli izin sonrası kullanılacak ücretsiz izinler aileleri ekonomik olarak etkilemektedir. Bir anda gelir kaybına uğrayan aileler, ya çocuklarının gelişimine katkı sunamayıp çalışmayı tercih etmekte ya da bu durumu düşünerek çocuk yapmamaktadır” ifadelerini kullandı.

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"EVLİLİĞE VE ÇOCUK YAPMAYA TEŞVİK ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye’nin geleceğinin bugünün çocukları ve gençlerine emanet olduğunu belirten Topçuoğlu, “Günümüzdeki genç nüfusun azlığı ve azalmaya devam etmesi, üzerinde düşünülmesi ve çalışılması gereken büyük bir konudur. Gençlerin evliliğe ve çocuk yapmaya teşvik edilmesi bu açıdan büyük bir öneme haizdir. Bu yönde devletimizin evliliği teşvik için başlattığı evlilik kredisi uygulamasını takdirle karşılıyoruz. Bu uygulamanın doğum sonrası kullanılacak bir yıllık ücretsiz izin yerine, ilk bir yıllık sürenin yüzde 50 ücretli olarak kullandırılması uygulamasıyla daha da ileri götürülmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A VE BAKANLIĞA İLETİLECEK

İsteklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ileteceklerini belirten Topçuoğlu, “Talebimiz kazanıma dönüşünceye kadar konunun takipçisi olacağız. Ailenin huzuru, çalışma verimliliğinin artması çalışan memnuniyetiyle mümkün olmaktadır. Bu talebin karşılanmasıyla inanıyoruz ki kadınlarımızın çalışma hayatına katılımı artacaktır” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Memur sendika Doğum izni
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