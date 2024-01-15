Kadını erkeği 2000 2008 arası sigortalılar dikkat! SGK Uzmanı Özgür Erdursun ‘teklif yanlış’ dedi, erken emeklilik için tarih verdi: İşte milyonların beklediği kademeli emeklilik tablosu!

8 Eylül 1999 tarihinden itibaren kadınlarda emeklilik yaşı 58, erkeklerde ise bu yaş 60 olmuştu. 30 Nisan 2008’de ise ilk kez sigortalı olarak işe başlayan olan kişiler için emeklilik yaşı 65’e yükseldi. Özellikle 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olan vatandaşlar, erken emeklilik için formülleri merakla bekliyor! Kademeli emeklilik için adımı Cumhuriyet Halk Partisi atmıştı. Heyecanlandıran bu gelişme sonrası hükümet kanadından çok net bir açıklama geldi. Peki, kademeli emeklilik gelecek mi, şartları neler? İşte o açıklama…

CEVDET YILMAZ’DAN KADEMELİ EMEKLİLİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok” dese de milyonlar için açık kapı bırakmaya da devam etti. “Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor” ifadesini de sözlerine ekleyen Yılmaz, “Ama sosyal güvenlikle ilgili yapılacak çalışmaların daha bütüncül bir çerçevede, daha kapsamlı, bütün dengelerin gözetildiği bir anlayışla gerçekleşmesi” diye konuştu.

ÖZGÜR ERDURSUN KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN TARİH VERDİ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “Kademeli emeklilik yüzde 100 gelecek. Bu seçimler için hükümetin en ufak bir kademeli emeklilik planı yok” dese de erken emeklilik düzenlemesinin 5 yıl içinde çıkacağını tahmin ettiğini söyledi.

Meclis’e sunulan kademeli emeklilik yasa teklifi içinse, “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeniden Refah Partisi bu konuda bir kanun teklifi hazırladı. CHP’nin hazırladığı kanun teklifi yanlış bir kanun teklifi olmuş. EYT’lileri de teklifin içine koymuşlar. EYT de böyle oldu. İlk başlarda küçük küçük kanun teklifleri veriliyordu. Ama sonra EYT yasası çıktı. Burada da öyle olur, kademeli emeklilik gelir. Ama bu bir süreç, bir mücadele. Bu mücadele de iyi bir şekilde sürdürülüyor. O kişiler de EYT’liler gibi emekli olmayacaklar. Onlar kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan yaş kademesinin öne çekilmesini istiyorlar” şeklinde yorumda bulundu.

İŞTE TALEP EDİLEN KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

• 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.

• 2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.

• 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.

• 2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.

• 2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 pirim gün şartı aranacak.

• 2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 pirim gün şartı aranacak.

• 2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 pirim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 pirim gün şartı aranacak.

• 2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 pirim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 pirim gün şartı aranacak.

• 2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 pirim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 pirim gün şartı aranacak.

• 2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 pirim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 pirim gün şartı aranacak.

• 2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 pirim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 pirim gün şartı aranacak.

• 2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 49 yaş ve 6.925 pirim günü, erkekler için 51 yaş ve 6.925 pirim gün şartı aranacak.







