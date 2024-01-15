FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kadını erkeği 2000 2008 arası sigortalılar dikkat! SGK Uzmanı Özgür Erdursun ‘teklif yanlış’ dedi, erken emeklilik için tarih verdi: İşte milyonların beklediği kademeli emeklilik tablosu!

Kadını erkeği 2000 2008 arası sigortalılar dikkat! SGK Uzmanı Özgür Erdursun ‘teklif yanlış’ dedi, erken emeklilik için tarih verdi: İşte milyonların beklediği kademeli emeklilik tablosu!

15.01.2024 09:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayanlar kademeli emeklilik için bekleyişe geçti. Son gelen açıklamalar 2000 – 2008 arası sigorta başlangıcı olanları üzse de açık kapı bırakıldı. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? İşte kademeli emeklilik tablosu ile haberin detayları…

Kadını erkeği 2000 2008 arası sigortalılar dikkat! SGK Uzmanı Özgür Erdursun ‘teklif yanlış’ dedi, erken emeklilik için tarih verdi: İşte milyonların beklediği kademeli emeklilik tablosu!

8 Eylül 1999 tarihinden itibaren kadınlarda emeklilik yaşı 58, erkeklerde ise bu yaş 60 olmuştu. 30 Nisan 2008’de ise ilk kez sigortalı olarak işe başlayan olan kişiler için emeklilik yaşı 65’e yükseldi. Özellikle 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olan vatandaşlar, erken emeklilik için formülleri merakla bekliyor! Kademeli emeklilik için adımı Cumhuriyet Halk Partisi atmıştı. Heyecanlandıran bu gelişme sonrası hükümet kanadından çok net bir açıklama geldi. Peki, kademeli emeklilik gelecek mi, şartları neler? İşte o açıklama…

iStock-872965830 - Kopya

CEVDET YILMAZ’DAN KADEMELİ EMEKLİLİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok” dese de milyonlar için açık kapı bırakmaya da devam etti. “Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor” ifadesini de sözlerine ekleyen Yılmaz, “Ama sosyal güvenlikle ilgili yapılacak çalışmaların daha bütüncül bir çerçevede, daha kapsamlı, bütün dengelerin gözetildiği bir anlayışla gerçekleşmesi” diye konuştu.

ÖZGÜR ERDURSUN KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN TARİH VERDİ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “Kademeli emeklilik yüzde 100 gelecek. Bu seçimler için hükümetin en ufak bir kademeli emeklilik planı yok” dese de erken emeklilik düzenlemesinin 5 yıl içinde çıkacağını tahmin ettiğini söyledi.

Meclis’e sunulan kademeli emeklilik yasa teklifi içinse, “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeniden Refah Partisi bu konuda bir kanun teklifi hazırladı. CHP’nin hazırladığı kanun teklifi yanlış bir kanun teklifi olmuş. EYT’lileri de teklifin içine koymuşlar. EYT de böyle oldu. İlk başlarda küçük küçük kanun teklifleri veriliyordu. Ama sonra EYT yasası çıktı. Burada da öyle olur, kademeli emeklilik gelir. Ama bu bir süreç, bir mücadele. Bu mücadele de iyi bir şekilde sürdürülüyor. O kişiler de EYT’liler gibi emekli olmayacaklar. Onlar kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan yaş kademesinin öne çekilmesini istiyorlar” şeklinde yorumda bulundu.

iStock-501063116

İŞTE TALEP EDİLEN KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

• 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.

• 2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.

• 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.

• 2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.

• 2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 pirim gün şartı aranacak.

• 2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 pirim gün şartı aranacak.

• 2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 pirim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 pirim gün şartı aranacak.

• 2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 pirim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 pirim gün şartı aranacak.

• 2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 pirim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 pirim gün şartı aranacak.

• 2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 pirim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 pirim gün şartı aranacak.

• 2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 pirim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 pirim gün şartı aranacak.

• 2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 49 yaş ve 6.925 pirim günü, erkekler için 51 yaş ve 6.925 pirim gün şartı aranacak.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Fatura Mehmet Şimşek'e çıkarılıyorFatura Mehmet Şimşek'e çıkarılıyor
Bağ-Kur SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bağ-Kur SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Anahtar Kelimeler:
kademeli emeklilik
En Çok Okunan Haberler
Real Madrid 45 dakikada kendinden geçti!

Real Madrid 45 dakikada kendinden geçti!

Kuryeler aylık 100 bin TL mi kazanıyor? Verdiği yanıt gündem oldu

Kuryeler aylık 100 bin TL mi kazanıyor? Verdiği yanıt gündem oldu

Türkler evini artık oradan alıyor! 3+1 daire, şatoyla yarışıyor

Türkler evini artık oradan alıyor! 3+1 daire, şatoyla yarışıyor

Icardi, Galatasaraylı taraftarların sabrını tüketti!

Icardi, Galatasaraylı taraftarların sabrını tüketti!

Bağ-Kur SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bağ-Kur SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Özgür Demirtaş’tan ‘2024’ uyarısı: Zorlu bir yıla giriyoruz

Özgür Demirtaş’tan ‘2024’ uyarısı: Zorlu bir yıla giriyoruz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.