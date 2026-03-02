FİNANS

Kadınlar Günü'ne özel sadece su kullanarak üretiliyor: Yılda 500 bin lale

Türkiye'nin kesme çiçek sektöründe en büyük üretim ve ihracat merkezi Antalya'da, topraksız tarım uygulamaları kapsamında sadece su kullanılarak, yılda 500 bine yakın lale üretiliyor. Sadece 14 Şubat Sevgililer Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 8 renkte üretilen ve en çok sarı rengin talep gördüğü suda lalenin üretiminde de kadınlar çalışıyor.

Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim ve ihracat merkezi Antalya'da, başta karanfil olmak üzere taze gül, krizantem, lilyum, gerbera, karanfil, şakayık, gala, frezya, kazablanka, antoryum gibi çeşitli kesme çiçek türlerinin üretimi ve ihracatı yapılıyor. Kesme çiçek sektöründe en çok dikkati çeken ürünlerden biri de Türkiye'de tek olan suda lale üretimi.

Kadınlar Günü ne özel sadece su kullanarak üretiliyor: Yılda 500 bin lale 1

Modern tarım teknolojileriyle kesme çiçek üretiminde Serik'e bağlı Belek bölgesinde faaliyet gösteren fide firması, ilk defa 10 yıl önce başlattığı suda lale üretimi kapasitesini 500 bine çıkardı. Ocak- mart döneminde, sadece 14 Şubat Sevgililer Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için üretimi yapılan suda laleler, 8 renkte üretiliyor. Su kullanılarak, serada topraksız üretilen laleler, başta İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrine gönderiliyor.

Kadınlar Günü ne özel sadece su kullanarak üretiliyor: Yılda 500 bin lale 2

İLAÇ VE GÜBRE KULLANIMI YOK

Suda lale üretimini ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirdiklerini belirten Ziraat Mühendisi Anıl Yolcular, "Buradaki amacımız Sevgililer Günü ve Kadınlar Günü'nde satışını yapmak. Yıllık üretim öncesinde pazar analizi yapıyoruz. Genellikle 300 ila 500 bin arası satışımız olmaktadır. Türkiye'de bu işin başka bir örneği yok. Sadece su kültürü ortamında herhangi bir ilaç ve gübreye maruz kalmadan sağlıklı şekilde yetiştirilen bitkiler. Türkiye'nin bütün şehirlerine satışımız mevcut. İhracat için de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Kadınlar Günü için 150 ila 200 bin arası satış planlamaktayız" dedi.

Kadınlar Günü ne özel sadece su kullanarak üretiliyor: Yılda 500 bin lale 3

'SARI LALELER' ŞARKISI

Suda 6 ila 8 renk arasında lale üretimi yaptıklarını belirten Yolcular, "Bunlar zaten ana renklerimiz. Sarı, kırmızı, beyaz, mor. En çok sarı lale talep edilmekte, Mazhar Alanson'un 'Sana Sarı Laleler Aldım' şarkısından dolayı. Normalde bize soğanlı şekilde geliyor. Bunu ilk başta soğuk havaya alıyoruz. Bir ay kadar soğuk havada bekliyor, 7 derecede. Soğuklama isteği karşılanıyor. 7 dereceden sonra sürgün veriyor. Biz üretim alanına, sera alanımıza çıkarıyoruz ve bir ay sonra satışa hazır hale gelmekte. Sıcağa hassasiyeti olduğu için ve talepler bu dönemlerde gerçekleştiği için üretimimizi kış döneminde yapmaktayız" diye konuştu.

Kadınlar Günü ne özel sadece su kullanarak üretiliyor: Yılda 500 bin lale 4

KADINLAR İÇİN KADINLAR ÜRETİYOR

Suda lale ve genel olarak kesme çiçek üretiminde ağırlıklı kadınların istihdam edildiğini söyleyen Anıl Yolcular, "Aslında tarımın çoğu yerinde kadınlar çalışmakta. Kesme çiçek sektörümüzde de çoğunluk kadın çalışanlar. Çiçek işlemesi üretimi ince ve sabır gerektiren bir iş olduğu için kadınlarla yapıyoruz. Yaklaşık 50- 60 işçimiz bulunmakta. Asgari ücret sigortalı çalışanlarımız. Kadınlarımıza armağan edeceğimiz çiçeklerimiz de yine kadınlarımızın elinden geçmekte" ifadelerini kullandı.

Kadınlar Günü ne özel sadece su kullanarak üretiliyor: Yılda 500 bin lale 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

