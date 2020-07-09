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Kadınlara büyük müjde! Sadece 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.07.2020 11:42 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalı kadınlara doğum yaptıkları zaman doğum borçlanması hakkı tanıyor. Bu hakkı kazanmak için başlıca şart, ilk defa sigortalandıkları tarihten sonra doğum yapmış olmaları. Doğum borçlanması sayesinde anneler doğum nedeni ile çalışamadıkları döneme ilişkin prim ödemelerini yaparak erken emekli olabiliyor. Peki doğum borçlanması tam olarak nedir?

Kadınlara büyük müjde! Sadece 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...

SGK'nin 4A, 4B ve 4C kapsamında sigortası yapılan kadınlara tanıdığı bir hak olan doğum borçlanması sayesinde erken emeklilik şansı doğabilir. Doğum izni alan ve çalışmaya uzun süre ara veren kadınlar bu dönemde SGK sisteminin de dışında kalıyor. SGK ise mağduriyetleri önlemek için doğum izni alan kadınlara geriye dönük prim ödemesi yapma ve erken emekli olma olanağı veriyor. 2014'te yapılan değişikliğe göre artık 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapılabiliyor. Örneğin, üç çocuğu için doğum borçlanması yapan bir kadın 6 yıl yani toplamda 2160 gün prim kazanıyor. Bu durumda emeklilik için gereken yaş ve sene sayısı tamamsa 6 yılı beklemeden emekli olabilir. 2160 gün maksimum gündür. Yani ihtiyacınız doğrultusunda gün sayısı belirleyip o sayıya göre borçlanabilirsiniz.

DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI

Doğum borçlanmasına başvurabilmek için gereken şartlar şunlardır:

Sigorta başlangıcı doğumdan önce olmalıdır. Staj için yapılan sigorta başlangıcı emeklilik için geçersiz olsa da doğum borçlanması hesaplaması için geçerlidir.
Kamu çalışanı ya da kendi işine sahip kadınların doğum öncesinde sigortalılık durumlarını tescil ettirmesi gereklidir.
Doğum sonrası kadın adına hiçbir prim ödenmemelidir.
Borç süresi içinde bebeğin yaşaması gerekir.
İlk doğumunu yapan ve sonrasında 2 yıl dolmadan ikinci kez doğum yapan kadın, ikinci doğum için borçlanabileceği 2 yıllık süreye ek olarak iki doğum arasında geçen süreyi borçlanabilir.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesince düzenlenen doğum borçlanması hakkından yararlanmak için SGK'ye resmi başvuruların iletilmesi yeterlidir. Peki doğum borçlanması başvurusu nasıl yapılır? Nasıl hesaplanır? İşte detaylar.

NASIL HESAPLANIR?

Doğum borçlanması tutarı o yılki brüt asgari ücrete göre hesaplanır. Brüt asgari ücretin günlük miktarının yüzde 32'si bir günlük doğum borçlanması tutarıdır. Bunun 7.5 katı ise günlük en yüksek borçlanma tutarıdır.

2020 için hesaplanan en düşük doğum borçlanması tutarları şudur:

1 aylık - 941.76 TL
1 yıllık - 11.301 TL
2 yıllık - 22.602 TL
NASIL BAŞVURULUR?

4A ve 4B sigortalıları ve onların hak sahipleri başvurularını son çalışmalarının geçtiği SGK İl Müdürlüklerine giderek iletebilir. 4C sigortalılar ise SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na dilekçe götürmelidir.

Doğum borçlanmasına e-Devlet üzerinden de başvurabilirsiniz.

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