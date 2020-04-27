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Kadınlara erken emeklilik müjdesi geldi! 2 yıldan 6 yıla kadar erken emeklilik şansı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2020 11:24 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı olarak sigortalı çalışan kadın işçilere doğum borçlanması ile 6 yıl erken emeklilik hakkı sunulmuştur. Her çocuk için 2 yıllık yapılan doğum borçlanması, geriye dönük olarak prim günü ödenmesini ifade eder. Bu hak ile kadınların doğum nedeniyle ödenmeyen prim günlerini borçlanması söz konusu olur.

Kadınlara erken emeklilik müjdesi geldi! 2 yıldan 6 yıla kadar erken emeklilik şansı!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı olarak çalışan kadın işçiler doğum nedeniyle uzak kaldıkları süre için prim borçlanması yapabilmektedir. Doğumun öncesinde ilk defa sigortalandırılan kadınlara özel olarak tanınan hizmet borçlanması hakkından yararlanmak için 4A, 4B ve 4C sigortalılık statüsündeki kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna resmi başvurularını iletmesi yeterlidir. Resmi başvuru için e-Devlet kapısı da tercih edilebilir.

Peki doğum borçlanması hakkından kimler yararlanabilir? Şartları nelerdir? Borçlanmadan vazgeçilmesi halinde herhangi bir yaptırım uygulanır mı? İşte, doğum borçlanmasına dair merak edilen tüm detaylar...

DOĞUM BORÇLANMASI HAKKINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Doğum borçlanması hakkından doğumun öncesinde; hizmet akdine bağlı olan 4A, kendi nam ve hesabına bağlı olarak bağımsız çalışma hayatını sürdüren 4B ile kamu görevlisi kapsamında sigortalı olarak çalışan 4C statüsündeki kadın çalışanlar yararlanabilir. Kadın sigortalının vefat etmesi durumunda ise hak sahipleri doğum borçlanması talebini iletebilir. Başvuru sürecinde kadın sigortalıların uyması gereken şartlar belirlenmiştir.

Doğumun öncesinde kadın çalışanın sigorta başlangıcı tescil edilmeli ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödemesi yapılmalıdır.
Doğumun canlı olarak gerçekleşmesi gerekir.

Doğum nedeniyle çalışma hayatına ara verilen süre için sigortalı kadınların adına herhangi bir prim ödemesi yapılmamalıdır.

DOĞUM BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

4A ve 4B sigortalılık kollarına mensup olarak çalışan kadınlar ve bunların hak sahipleri doğum borçlanmasına dair başvurularını, son çalışmanın geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri üzerinden bizzat gerçekleştirirler. 4C sigortalılık statüsünde olanlar ise; Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına borçlanma dilekçesi ile başvurularını iletebilirler.

Doğum borçlanmasını online olarak iletmek isteyenlerin ise imdadına e-Devlet kapısı koşar. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan "4A Doğum Borçlanması Başvurusu", "4B Doğum Borçlanması Başvurusu" ile "Son Kez 4C Sigortalısı Olan Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi" sayfaları üzerinden başvurular yapılabilir.

DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR SÜRE İÇİN YAPILABİLİR?

Sigortalı kadınlar; tekli doğumlardan sonraki 8 haftalık süre ile çoğul gebeliklerde 10 haftalık süre izinli olarak kabul edilir. Doğuma 3 hafta kalıncaya kadar kadınların çalışması halinde ise; doğum süresine eklenen süre dahil olmak üzere bir çocuk için toplam 2 yıl için doğum borçlanması yapılır.
Kadın sigortalıların doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla 3 defa olmak üzere iki yıllık süreler (toplam 6 yıl) borçlanılabilir.
Doğum borçlanması yapılacak süre içerisinde bebeğin vefat etmesi durumunda; doğumdan vefat tarihine kadar olan süre borçlanılabilir.
İlk doğum için verilen 2 yıl süre dolmadan ikinci doğumun gerçekleşmesi halinde; bu iki doğum arasında kalan süre ikinci doğum için verilen 2 yıllık zamana eklenir.

DOĞUM BORÇLANMASINDAN VAZGEÇİLMESİ HALİNDE NE OLUR?

Borçlanılan sürenin kapsamında sigortalı kişilere emekli aylığı bağlanmaması durumunda; sigortalıların talebi doğrultusunda borçlanma miktarının tamamı iade edilir. Kadın sigortalının yeniden doğum borçlanması yapmak istemesi durumunda güncellenen tutar üzerinden ödeme yapması gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
doğum borçlanması, sosyal güvenlik kurumu,

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