Kadınlara erken emeklilik müjdesi geldi! 2 yıldan 6 yıla kadar erken emeklilik şansı!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı olarak çalışan kadın işçiler doğum nedeniyle uzak kaldıkları süre için prim borçlanması yapabilmektedir. Doğumun öncesinde ilk defa sigortalandırılan kadınlara özel olarak tanınan hizmet borçlanması hakkından yararlanmak için 4A, 4B ve 4C sigortalılık statüsündeki kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna resmi başvurularını iletmesi yeterlidir. Resmi başvuru için e-Devlet kapısı da tercih edilebilir.

Peki doğum borçlanması hakkından kimler yararlanabilir? Şartları nelerdir? Borçlanmadan vazgeçilmesi halinde herhangi bir yaptırım uygulanır mı? İşte, doğum borçlanmasına dair merak edilen tüm detaylar...

DOĞUM BORÇLANMASI HAKKINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Doğum borçlanması hakkından doğumun öncesinde; hizmet akdine bağlı olan 4A, kendi nam ve hesabına bağlı olarak bağımsız çalışma hayatını sürdüren 4B ile kamu görevlisi kapsamında sigortalı olarak çalışan 4C statüsündeki kadın çalışanlar yararlanabilir. Kadın sigortalının vefat etmesi durumunda ise hak sahipleri doğum borçlanması talebini iletebilir. Başvuru sürecinde kadın sigortalıların uyması gereken şartlar belirlenmiştir.