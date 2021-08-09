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Kadınların ’en acı’ mesaisi! Kilosunu 50-60 kuruştan temizliyorlar

09.08.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile kadınlar kavurucu sıcaklarda acıdan para kazanıyor. Günlük çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunan kadınlar, acı biberleri çöpünden ayırıyor.

Kadınların ’en acı’ mesaisi! Kilosunu 50-60 kuruştan temizliyorlar

Kırmızı biberiyle ün yapan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte bölgede yaşayan kadınlar da ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Sokak aralarına serilen biberlerin çöpünü temizleyerek para kazanan kadınlar, biberlerin kilosunu 50 ila 60 kuruşa temizliyor.

"ELİMİZ YANIYOR ALIŞTIK"

Yıllardır biber çöpü temizliği yapan Sabiha Barak, “Biberlerin çöpünü tek tek çekiyoruz. Kilo başına para kazanıyoruz. Bu biberlerin çöpünü temizledikten sonra salça yada toz biber oluyor bunlar. Zor oluyor, elimiz yanıyor ama idare ediyoruz” dedi.

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"KİLOSUNU 50-60 KURUŞA TEMİZLİYORLAR"

İşçi Çavuşu Mesut Ünlü ise işçilerin kilo başı çalıştığını ifade ederek, “Bu biberlerin sapını çekiyoruz. Parçalanıyor kuruyor toz biber oluyor.

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Şuan işçiler çalışıyor. Kilo hesabı çalışıyorlar. Kilosunu 50-60 kuruşa temizliyorlar. Erkekler gündüz hasada gidiyor akşama doğru kadınlarla beraber biber çöpü temizlerler” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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