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Kadıoğluçiftliği'ndeki köy evlerinde yaşam başladı! Bakan Kurum açıkladı 'Köy evlerimizi gören hayran kalıyor'

17.04.2025 11:00
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin ardından 11 ilde bir yandan şehir merkezlerinde yeni konutları inşa ederken, köylerde de köy evlerinin yapımını tamamlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 binden fazla köy evinin tamamlanıp teslim edildiği Kahramanmaraş’tan görüntüler paylaştı: Köy evlerimizi gören hayran kalıyor. Tek katlı, sağlam, konforlu, yöresel mimariyle uyumlu...

Kadıoğluçiftliği'ndeki köy evlerinde yaşam başladı! Bakan Kurum açıkladı 'Köy evlerimizi gören hayran kalıyor'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin ardından depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Emlak Konut GYO tarafından afet konutları inşa edilirken Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü de 11 ilde köy evlerinin inşasını sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ KADIOĞLUÇİFTLİĞİ KÖY EVLERİ f2

11 İLDE 61 BİN 939 KÖY EVİ TESLİM EDİLECEK

Deprem bölgesinde bugüne kadar 32 bin 260 köy evi tamamlandı. 2025 yılı sonunda ise deprem bölgesinde 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor. Kahramanmaraş’ta ise 10 bin 180 köy evi tamamlandı. Bu sayı yıl sonunda 13 bin 814’e yükselecek. Türkoğlu ilçesinde ise bin 392 köy evi inşaatı devam ediyor. İlçeye bağlı Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde de 63 konuttan 53’ü tamamlanıp teslim edildi.

SN. Murat Kurum Fotoğraf 1

BAKAN KURUM: KÖY EVLERİMİZİ GÖREN HAYRAN KALIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kadıoğluçiftliği Mahallesi’ndeki köy evlerinden görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, “Köy evlerimizi gören hayran kalıyor. Tek katlı, sağlam, konforlu, yöresel mimariyle uyumlu…” ifadelerini kullandı.

“DEVLET 11 İLE KOŞTU, YALNIZ BIRAKMADI”

Görüntülerde yer alan hak sahibi Aynur Bozoluk, yeni evine kavuşma heyecanını paylaştı: Temellerimiz atıldı, hemen ev yapımına başlandı. Devletimizin büyük olduğunu yanımızda olduğunu biliyorduk. Sürekli gece gündüz çalışmalar oluyordu.

2- AYNUR BOZOLUK - KAHRAMANMARAŞ KADIOĞLUÇİFTLİĞİ KÖY EVLERİ

Gece geç saatlere kadar ışık yanıyordu burada. Kepçe ve kamyon sesleri geliyordu. Bozoluk, konteynerden sonra eve geçtiklerini belirterek, “Devletimize dua ediyorum. Çok zor günler yaşadım, sadece şükrümüz sevincimiz bu ev oldu. Konteynerlere de şükrettik çadıra da şükrettik ama evde olmak bir başka. Büyük bir mucize bu devletin bu hale getirmesi. Çünkü 11 ilde olmuş. Daha önceleri hani 1 il de oluyordu vatandaş da koşuyordu, devlet de koşuyordu ama devlet ne yapsın 11 ile koştu. Yalnız bırakmadı, o büyük bir velinimettir” dedi.

KAHRAMANMARAŞ KADIOĞLUÇİFTLİĞİ KÖY EVLERİ f4

“BİZ DEPREM ŞOKUNU ATLATMAYA ÇALIŞIRKEN TEMELLERİMİZ ATILDI”

Anahtarlarını depremden 1 yıl sonra 6 Şubat'ta aldıklarını anlatan Süheyla Doğru ise “Biz deprem şokunu atlatmaya çalışırken temellerimiz atıldı. Çok kısa bir süre, bir buçuk iki ay gibi bir sürede yapıldı. Zaten öyle olmasa bir yılda mümkün değil. Bu kadar evin teslim olması yapılması yani her şeyiyle dört dörtlük yapılıp bizlere teslim edilmesi, çevre düzeni de dahil parkesiydi, yoluydu, elektriğiydi, suyuydu, her şeyiyle beraber çok güzel bir şekilde teslim edildi bize. Diyorlar ki ya olmazsa ama hep lafta kalır falan hayır diyordum ben. Olur, çünkü yani bu kadar acıyı devletimizin çok çabuk bir şekilde saracağına inanıyordum. Temellerini gördükten sonra sağlamlığına inanıyorsun zaten” diye konuştu.

3- SÜHEYLA DOĞRU - KAHRAMANMARAŞ KADIOĞLUÇİFTLİĞİ KÖY EVLERİ

“SÖZÜNÜN ARKASINDA DURAN BİR İNSAN BAKANIMIZ”

Geceleri bile iş makinelerinin seslerinin geldiğini, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden depremzede Doğru, “Bakanımız Murat Kurum'un bu deprem konutları üzerine çok çalıştığını biliyoruz, izliyoruz ve görüyoruz. Evi teslim aldığımızdan dolayı biliyoruz ki gerçekten sözün arkasında duran bir insan Bakanımız. Cumhurbaşkanımızdan, Bakanımızdan ve şantiyelerde çalışan bütün işçilerimizden emeği geçen bütün vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Murat Kurum
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