Kadro kapsamı genişliyor! Taşeronlar, ücretli öğretmenler, uzman askerler... On binlerce kişi özlük haklarına kavuşuyor

Yasa yürürlüğe girdi, 485 bin sözleşmeli personele kadro verildi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla 30 gün içerisinde başvurularını yapanlar kadroya geçebilecek. Heyecanla bekleyen ancak, söz konusu düzenlemenin kapsamın dışında kalan on binlerce personel için de yeni bir çalışma başlatıldı. Atılan yeni adımla 140 bin kişiye daha kadro yolu gözüktü.

KİMLER KADRO KAPSAMINA ALINACAK?

140 bin kişi içinde taşeronlar da var belediyelerde çalışan 4A'lı sözleşmeli işçiler de.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE YENİ STATÜ

Ders ücreti karşılığı çalışan öğretmenlerin de şartları yeniden belirlenecek.

Teklifte uzman çavuşlarla gaziler ve şehit yakınları da unutulmadı. Yapılacak düzenleme ile belirlenen şartlara uygun olanlar kadroya geçebilecek.

"ÖZLÜK HAKLARINI ALMIŞ OLACAKLAR"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, ATV Haber'e yaptığı açıklamada "200 bin uzman çavuş kapsam dışında kaldı ama yeni çalışma ile onlar da özlük haklarını almış olacak" diye konuştu.

Ağırlıklı olarak MHP'den gelen önerilerin yer alacağı çalışma, bakanlıkların da görüşüne başvurularak son şeklini alacak.

BAHÇELİ: MESELE KALICI OLARAK ÇÖZÜLMELİDİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçen günlerde, "Vatandaşlarımızın imar sorunlarından terörle mücadelede yaralanıp da gazi sayılmayan kardeşlerimizin haklı taleplerine, uzman çavuşlarımızın özlük haklarıyla ilgili beklentilerinden uzman jandarmalarımızın okullarında geçen bir yıllık sürenin fiili hizmetten sayılmasına kadar her mesele kalıcı olarak çözülmelidir" demişti.