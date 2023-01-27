FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | EYT'lilere kötü haber! Promosyonda tavan miktarı aşağıya çekildi, 20 bin TL hayal oldu

SON DAKİKA | EYT'lilere kötü haber! Promosyonda tavan miktarı aşağıya çekildi, 20 bin TL hayal oldu

27.01.2023 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika EYT haberi... Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT'de yeni gelişmeler yaşanıyor. İmzaya açılan EYT'de emekli olacaklara kötü bir haber geldi. EYT ile birlikte promosyonun 20 bin TL seviyesine çıkması bekleniyordu. Özel bankalar promosyon için tarifelerini hazırlamaya başlarken tavan miktarının 15 bin TL olacağı açıklandı.

SON DAKİKA | EYT'lilere kötü haber! Promosyonda tavan miktarı aşağıya çekildi, 20 bin TL hayal oldu

Son dakika: Milyonlarca kişinin gözü kulağı, EYT'de yaşanacak gelişmelere çevrildi. İlk maaşların mart başında hesaplara yatacağı söylenen EYT'de emeklilik hayali kuran kişiler için kötü bir haber geldi. 20 bin TL'yi bulması beklenen banka promosyonlarında tavan 15 bin TL olacak. Kamu bankalarının promosyon yarışına girmeyeceği belirtilirken özel bankaların EYT'lilere 7.500 ile 15.000 TL arasında promosyon vermesi bekleniyor.

thumbs_b_c_59984cc760b6da107e3958f226953f65

BANKALARDA PROMOSYON YARIŞI

Milletvekilleri EYT için imza vermeye başladı, maaş takvimi netleşirken milyonları heyecan sardı. Bir yandan da bankalar promosyon miktarını belirlemeye çalışırken, rakamlarda çıta biraz aşağıya çevrildi. EYT'liler artık gün sayarken bankalar bir kez daha promosyon yarışına hazırlanıyor.

Son dakika: EYT düzenlemesinde son durum ne? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç açıkladı! 'Milletvekillerinin büyük bölümü imzaladı' Son dakika: EYT düzenlemesinde son durum ne? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç açıkladı! 'Milletvekillerinin büyük bölümü imzaladı'

TAVAN AŞAĞIYA ÇEKİLDİ

Show Haber'in haberine göre ilk etapta 2.5 milyon kişinin emekli olması beklenirken bankalar da yeni müşterileri kaçırmak istemiyor. Promosyon yarışı yaza damgasını vurmuştu, bankalar 10 bin TL'ye kadar promosyon vermişti. Beklenti, EYT ile birlikte promosyonun 20 bin TL seviyesine çıkmasıydı ama öyle olmayacak. Kamu bankalarının yine promosyon yarışı içinde olması beklenmiyor ama özel bankalar promosyon için tarifelerini hazırlamaya başladı. Promosyonda tavan 15 bin TL'ye kadar yükselicek. Bankalar EYT ile birlikte 7.500 ile 15.000 TL arasında promosyon verecek. İmzaya açılan düzenlemenin önümüzdeki hafta komisyona gelmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücrete ara zam olur mu? Bakan Bilgin canlı yayında açıkladıAsgari ücrete ara zam olur mu? Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı
'Bilerek ani yapmıyoruz' Bakan Nebati'den dikkat çeken sözler'Bilerek ani yapmıyoruz' Bakan Nebati'den dikkat çeken sözler
'EYT'liler yüzde 30 zam alanlar gibi olmayacak' Emekli maaşları...'EYT'liler yüzde 30 zam alanlar gibi olmayacak' Emekli maaşları...
Anahtar Kelimeler:
Promosyon banka EYT

En Çok Okunan Haberler

Altılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi!

Altılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi!

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

Son dakika: EYT düzenlemesinde son durum ne? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç açıkladı! 'Milletvekillerinin büyük bölümü imzaladı'

Son dakika: EYT düzenlemesinde son durum ne? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç açıkladı! 'Milletvekillerinin büyük bölümü imzaladı'

Ticarete ilişkin "torba kanun teklifi" TBMM'de kabul edildi

Ticarete ilişkin "torba kanun teklifi" TBMM'de kabul edildi

Asgari ücrete ara zam olur mu? Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı

Asgari ücrete ara zam olur mu? Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı

Nisan ayında çifte bayram! Emekliye ikramiye, kamu çalışanına tediye

Nisan ayında çifte bayram! Emekliye ikramiye, kamu çalışanına tediye

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.