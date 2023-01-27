SON DAKİKA | EYT'lilere kötü haber! Promosyonda tavan miktarı aşağıya çekildi, 20 bin TL hayal oldu

Son dakika: Milyonlarca kişinin gözü kulağı, EYT'de yaşanacak gelişmelere çevrildi. İlk maaşların mart başında hesaplara yatacağı söylenen EYT'de emeklilik hayali kuran kişiler için kötü bir haber geldi. 20 bin TL'yi bulması beklenen banka promosyonlarında tavan 15 bin TL olacak. Kamu bankalarının promosyon yarışına girmeyeceği belirtilirken özel bankaların EYT'lilere 7.500 ile 15.000 TL arasında promosyon vermesi bekleniyor.

BANKALARDA PROMOSYON YARIŞI

Milletvekilleri EYT için imza vermeye başladı, maaş takvimi netleşirken milyonları heyecan sardı. Bir yandan da bankalar promosyon miktarını belirlemeye çalışırken, rakamlarda çıta biraz aşağıya çevrildi. EYT'liler artık gün sayarken bankalar bir kez daha promosyon yarışına hazırlanıyor.

TAVAN AŞAĞIYA ÇEKİLDİ

Show Haber'in haberine göre ilk etapta 2.5 milyon kişinin emekli olması beklenirken bankalar da yeni müşterileri kaçırmak istemiyor. Promosyon yarışı yaza damgasını vurmuştu, bankalar 10 bin TL'ye kadar promosyon vermişti. Beklenti, EYT ile birlikte promosyonun 20 bin TL seviyesine çıkmasıydı ama öyle olmayacak. Kamu bankalarının yine promosyon yarışı içinde olması beklenmiyor ama özel bankalar promosyon için tarifelerini hazırlamaya başladı. Promosyonda tavan 15 bin TL'ye kadar yükselicek. Bankalar EYT ile birlikte 7.500 ile 15.000 TL arasında promosyon verecek. İmzaya açılan düzenlemenin önümüzdeki hafta komisyona gelmesi bekleniyor.

