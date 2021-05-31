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Kafe, lokanta ve restoran esnafı 1 Haziran’a kilitlendi! Hazırlıklar başladı

31.05.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kafe, lokanta ve restoran işleten esnaf, müşterilerini işletmelerinde ağırlayabilmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından yeniden normalleşme sürecine girebilmek için umutla bekliyor. Esnaflar, pandemi kurallarına uyarak tam faal bir şekilde çalışmak istediklerini ifade etti.

Kafe, lokanta ve restoran esnafı 1 Haziran’a kilitlendi! Hazırlıklar başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle lokanta ve restoranlar uzun süredir müşterilerini ağırlayamazken, sadece gel-al ve paket seviş hizmeti verebiliyor. Bununla birlikte oldukça mağdur olan işletmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran tarihinde normalleşme sürecine gidileceğine dair yaptığı açıklamayla birlikte yeniden müşterilerine hizmet verebilmek için umutla bekliyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren lokanta ve restoran işletmecileri, dükkanlarındaki hazırlıkları tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamalara kilitlendi.

"HER BİRİMİZ CÜZDANIMIZDAKİ SON KURUŞLARI HARCADIK"

Korona virüs salgınının özellikle lokantacı esnafını çok fazla etkilediğini söyleyen Gebze Lokantacılar, Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Ziya Çalış, "Küçük esnafız, bunun için de sermayemiz belli. Küçük sermayelerle yürüyoruz. yaklaşık 1 yılı geçen 14 aylık bir kapanmanın, kah açıldık kah kapandık derken verimli bir çalışma ortamını yakalayamadık. Bir de masa sayılarını düşürdüğümüz için zaten iş yapamadık. Maliyetlerin de artmış olması bizi de ciddi anlamda sıkıntılara soktu. Dolayısıyla para kazanamadık ve yasa gereği işçi çıkarma şansımız olmadı. Masrafımız aynı, ciddi anlamda da giderlerimiz vardı. Her birimiz cüzdanımızdaki son kuruşları harcadık ve bugüne geldik" dedi.

"UMUDUMUZ TAM FAAL BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAK"

Lokantacı esnafı olarak acilen normalleşmeyi beklediklerini söyleyen Çalış, "Açılırken de yüzde 50 değil, tam açılarak ve belli kurallara uyarak biz açılmaya hazırız. Biz hijyen kurallarını zaten biliyoruz. Sektörümüzün bize verdiği bir durum bu. Usta - çırak ilişkisinden geldiğimiz için işlerin nasıl yürüdüğünü bilen esnaflar olarak hemen açılmayı, belli kontrollerle, denetimlerle de tam kapasite çalışmayı bekliyoruz. Şu anda bir belirsizlik olduğu için ön görümüz yok, kestiremiyoruz. Hiç birimiz tam anlamıyla bir hazırlık yapamadık. Yarın açılıp açılmayacağını bilmiyoruz. Biz bozulan mamulleri işliyoruz. Onun için de çok fazla stok yapma şansımız yok. Bir berber gibi değiliz. Yarın açılıyoruz dediğimiz anda bir jilet, bir sabun, bir köpük, bir fırçayla işe başlayamıyoruz. Bizim önceden hazırlık yapmamız lazım. Önlem alabilmek için gıda temininin dışında hijyen de çok önemli olduğu için masalarımızı indirerek, yer temizliğini ve hijyenik temizlikleri yaparak hazır olarak bekliyoruz. Bugünkü Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra da kolları sıvayarak işe başlayacağız. Umudumuz tam faal bir şekilde çalışmak" diye konuştu.

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"GÜZEL BİR AÇIKLAMA ESNAFA İLAÇ GİBİ GELECEK"

Uzun zamandır dükkanlarının kapalı olduğunu söyleyen işletme sahibi Murat Şıkoğlu ise, “Gel-Al ve paket servis yapıyoruz ama müşterilerimizi dükkanımızda ağırlayamıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yapacağı açıklamayı tüm esnaflar gibi biz de dört gözle bekliyoruz. Yapılacak olan güzel bir açıklama biz esnaflara ilaç gibi gelecek. Tüm hazırlıklarımızı yaptık, masalarımızı, sandalyelerimizi güzelce dizdik. Her zaman olduğu gibi dükkanımızı güzelce temizledik. Tüm hijyen kurallarına uygun bir şekilde müşterilerimizi dükkanımızda ağırlayabilmek için sabırsızlanıyoruz. İnşallah yapılacak olan açıklamadan sonra bizler için her şey çok daha güzel olacak” şeklinde konuştu.

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"MASALARI 1,5 METRE AYARLADIK"

Galata’da bir kafe işletmecisi Abdül Fettah Halas, kafe ve restoran sahipleri olarak bir süredir kapalı kaldıklarını söyleyerek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kafelerin açılacağı haberini bekliyoruz. Daha önemlisi bu hastalıktan kısa süre içerisinde kurtulmamız gerekiyor” dedi.

İşletme olarak yaptıkları hazırlıklardan bahseden Halas, “Masaları 1,5 metre arayla ayarladık. Masaları sosyal mesafeye uygun şekilde ayarladık. Masalara paravan olarak plastik camlar yerleştirdik. Ayrıca her masada dezenfektan bulunuyor. Çatal, bıçak gibi malzemeleri hijyenik olarak paket haline getiriyoruz. Tüm tedbirleri uygun bir şekilde aldığımızı düşünüyoruz. İnsanların maske takmaya devam edeceğini düşünüyorum. Dikkatli olmamız gerekiyor. Bu süreci beraber atlatacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Kafelerin uzun zamandır kapalı olduğuna değinen Halas, normalleşmeyle birlikte alınacak kararlara uyacaklarını söyledi. Halas, “Devletimizin en doğru kararı alacağını düşünüyorum. Bu hastalığın bir daha yayılmaması için yapılması gerekenlerin uygulanacağını düşünüyorum. Normalleşmenin turistlere de etkisi olacak. Toparlanma sürecinden sonra fiyatlarda bir zam olacaktır ancak işletme olarak bu dönemde fiyatları aynı tutacağım. Hepimizin bu zorlu dönemde elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Normalleşmeyle birlikte kafelerin açılmasından bir aylık bir zamandan sonra hareketlilik olacağını düşünüyorum. Bizim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir daha kapanmamak için tedbirlerimizi almamız gerekiyor” diye konuştu.

Tedbirlerin alınması durumunda bu sürecin başarılı bir şekilde atlatılacağını belirten Halas, “Devletimiz bu dönemde elinden geldiği kadar yardım yaptı. Devletimiz var oldukça bizler de var olacağız. Bu dönemde kendi üzerimize düşen görevi yapmamız gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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