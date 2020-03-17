Kafeler kepenk indirdi, restoranlar açık

Türkiye, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yönelik alınan önlemleri genişletti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı’nı kararıyla tüm Türkiye’de kafeteryalar, sinemalar, ve kahvehaneler koronavirüs tedbileri çerçevesinde kapatıldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Karaköyde bulunan kafe işletmecileri, yaklaşık bir haftadır işlerinin düştüğünü ve bu durumdan dolayı tedirgin olduklarını söylediler.

“Bir haftadır işlerimizde büyük düşüşler yaşadık”

Koronavirüsün işleri çok etkilediğini belirten bir işletmeci, “Zabıta ekipleri işletmemizin lokanta sektörüne girdiği için bize açabilirsiniz dediler. Bizde bugün tekrardan dükkanımızın başındayız. Yaklaşık bir haftadır işlerimiz de ve cirolarımızda büyük düşüşler yaşadık. Tüm esnafları etkiledi. Karaköy normalde vatandaşın en uğrak noktası halinde. Bu durumdan oldukça tedirginiz. Özellikle yurt dışından gelen müşterilerimize karşı daha bir tedirgin davranıyoruz. Ellerimizde eldivenle servis yapıyoruz, dezenfektan kullanıyoruz. Bu tarz şeylerle kendimizi korumaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.