Kağıt paraları ATM içinde dezenfekte eden sistem geliştirildi

Money Shower Kurucu Ortağı Furkan Eruçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kağıt paraların bir ayda 150 farklı insanın eline değerek kirlendiğini belirterek, "Yapılan araştırmalara göre, Avrupa ülkelerindeki kağıt paralar üzerinde ortalama 500 farklı çeşitten oluşan 26 bin bakteri bulunuyor. Türk paraları da aynı miktarlarda bakteri barındırıyor. Bu sayılar insanları hasta etmek için yeterli." dedi. UVC ışığın tüm bakteri ve virüsleri yok ettiğini öğrenerek bir iş fikri geliştirmeye başladığını anlatan Eruçan, şirketin diğer kurucu ortağı Kübra Karakoç'un mikrobiyoloji konusundaki desteğiyle birlikte UVC ışıktan verimli ve güçlü bir teknoloji geliştirmeyi başardıklarını, bu teknolojiyi ATM'ler üzerinde test edip, patentlerini aldıklarını söyledi. "Kağıt paraları toplayıp yakmak çözüm değil" Eruçan, kağıt paralar üzerinde bulunan mikroorganizmaların çeşitli hastalıklara sebep olduğunu, ancak günümüze kadar kağıt paraların dezenfekte edilmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığını hatırlatarak, "Sadece büyük salgın hastalıkların ortaya çıktığı zamanlarda ülkeler kağıt paraları toplayıp banknot merkezlerinde yakıyor ve yeni paralar basıp piyasaya sürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında da virüsün yayılmasını engellemek için Çin'in piyasadan kağıt paraları toplayıp yaktığını dile getiren Eruçan, "Bu dezenfeksiyon yöntemi oldukça yetersiz bir yöntem, çünkü piyasaya sürülen yeni paraların yüzlerce insanın eline değerek kirlenmeye başlıyor ve eski kirli paralardan bir farkı kalmıyor." diye konuştu. "Koronavirüs dahil anlık dezenfeksiyon sağlıyor" Money Shower Kurucu Ortağı Furkan Eruçan, Türkiye'nin önde gelen bankalarından birine ürün satışı gerçekleştirdiklerini ve pilot uygulamaların ardından 2023'e kadar öncü bankalarının ATM'lerine entegre olmayı hedeflediklerini aktararak, "İTÜ Çekirdek'ten aldığımız eğitimler ve geniş mentor ağı ile yaptığımız görüşmeler sayesinde iş fikrimizi uygulanabilir hale getirdik. Türkiye pazarında kendimizi kanıtladıktan sonra eş zamanlı olarak İTÜ ARI Teknokent'in Innogate Programı ile dünyaya açılmayı hedefliyoruz." dedi. Geliştirdikleri kağıt para dezenfeksiyon modülünün hali hazırda var olan tüm ATM'leri 15 dakikada hijyenik ve çevreci ATM'lere dönüştürdüğünü belirten Eruçan, şunları kaydetti: