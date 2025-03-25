FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kahramanmaraş'ta bayram heyecanı başladı! Tarihi Kapalı Çarşı'da vatandaş alışveriş telaşına başladı

Kahramanmaraş'ta bayram heyecanı başladı! Tarihi Kapalı Çarşı'da vatandaş alışveriş telaşına başladı

25.03.2025 12:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan depremde kısmen hasar gören Kahramanmaraş'ın gelenekten geleceğe ulaşan Tarihi Kapalı Çarşı'sında bayram hareketliliği başladı.

Kahramanmaraş'ta bayram heyecanı başladı! Tarihi Kapalı Çarşı'da vatandaş alışveriş telaşına başladı

Kahramanmaraş'ın tarihi dokusu ve canlı atmosferiyle bilinen Tarihi Kapalı Çarşı'da, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalarla eski günlerine dönmeye başladı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte çarşıda tatlı bir telaş ve hareketlilik yaşanırken alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Ayakkabıdan kıyafete, bayram şekerlerinden hediyeliklere kadar vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen çarşıda esnaflar yoğunluktan memnun olduklarını belirtti.

AW419418_05

KAHRAMANMARAŞ'I BAYRAM TELAŞI SARDI

Kapalı Çarşı esnaflarından olan ve çocukluktan beri çalışan Erkan Akçakale, "Şu anda bayram atmosferini görüyorsunuz. Maşallah güzel bir kalabalık var ve millet kapalı çarşıyı tercih ediyor. Hem gezmeye hem de görmeye gelenler var. Güzel bir bayram alışverişi var. Herkesi çarşıya alışveriş yapmaya bekliyoruz. İnsanlar gezerek alışverişini yapıyor, şu an için güzel" dedi.

AW419418_04

Bir diğer esnaf Barış Fedakar ise," Çarşıda Ramazan Bayramı alışverişi var. Ramazan alışverişi başladı diyebilirim, inşallah daha iyi olmasını diliyoruz. Kahramanmaraş'ın her yeri inşaat ve tadilat. Şu an kapalı çarşı çok bir tadilat görmedi, çok bir yıkıntısı da olmadı o yüzden güzel bir hareketliliğimiz var" diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Avrupa borsaları pozitif seyrediyorAvrupa borsaları pozitif seyrediyor
2024 yerel seçimlerinden beri bir ilk yaşanmıştı!2024 yerel seçimlerinden beri bir ilk yaşanmıştı!
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İftar menüsü, koğuş şartları... Cezaevinden ilk kare! "Aynı kıyafetlerle..."

İftar menüsü, koğuş şartları... Cezaevinden ilk kare! "Aynı kıyafetlerle..."

İmamoğlu'ndan, Erdoğan ve ailesine yapılan hakarete tepki

İmamoğlu'ndan, Erdoğan ve ailesine yapılan hakarete tepki

Piyasalarda 2 Nisan alarmı! Trump 'Kurtuluş Günü' olacak diye duyurdu

Piyasalarda 2 Nisan alarmı! Trump 'Kurtuluş Günü' olacak diye duyurdu

Emeklilere fiyatını 1 TL yaptı! Israr etseler de daha fazlasını almadı

Emeklilere fiyatını 1 TL yaptı! Israr etseler de daha fazlasını almadı

Kilosu 400 TL! Günde 300 kilo üretiyorlar 'Günlük olarak bitiyor'

Kilosu 400 TL! Günde 300 kilo üretiyorlar 'Günlük olarak bitiyor'

Espressolab kimin? Espressolab'ın sahibi...

Espressolab kimin? Espressolab'ın sahibi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.