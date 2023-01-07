Kahramanmaraş TOKİ KURASI CANLI İZLE! Kahramanmaraş Merkez, Elbistan TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı?

Kahramanmaraş TOKİ kurası bugün çekiliyor. Merkez ve Elbistan projelerindeki daireler bugün sahiplerini bulacak. Kura çekimi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Kahramanmaraş TOKİ projesine başvuru yapan vatandaşlar kura çekimini canlı olarak izleyebilecekler. Peki, Kahramanmaraş Merkez, Elbistan TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? İşte Kahramanmaraş TOKİ KURASI CANLI İZLEME LİNKİ...
TOKİ Kahramanmaraş kurası kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve anbean takip edilebilecek.
TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak.
TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi 7-8 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.
Toplamda 3 bin 101 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde çekilecek.