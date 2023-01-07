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Kahramanmaraş TOKİ KURASI CANLI İZLE! Kahramanmaraş Merkez, Elbistan TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı?

07.01.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş TOKİ kura çekilişleri bugün itibari ile başlıyor. Öncelikli olarak Merkez ve Elbistan ilçelerinde konutların kura çekimi tamamlanacak. 1280 konutun hak sahipleri bugün belli olacak. TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi canlı yayın ile Youtube üzerinden anlık olarak izlenebilecek. Peki, Kahramanmaraş Merkez, Elbistan TOKİ kurası nasıl izlenir, kura sonuçları belli mi? İşte tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş TOKİ KURASI CANLI İZLE! Kahramanmaraş Merkez, Elbistan TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı?

Kahramanmaraş TOKİ kurası bugün çekiliyor. Merkez ve Elbistan projelerindeki daireler bugün sahiplerini bulacak. Kura çekimi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Kahramanmaraş TOKİ projesine başvuru yapan vatandaşlar kura çekimini canlı olarak izleyebilecekler. Peki, Kahramanmaraş Merkez, Elbistan TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? İşte Kahramanmaraş TOKİ KURASI CANLI İZLEME LİNKİ...

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURASI CANLI İZLE!

TOKİ Kahramanmaraş kurası kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve anbean takip edilebilecek.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİLİŞİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ1

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA TAKVİMİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi 7-8 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.

Toplamda 3 bin 101 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde çekilecek.

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