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Kahve fiyatları yüzde 75 arttı! Son 11 yılın rekoru geldi

05.01.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahve fiyatları 2021'de 11 yıllık bir rekora imza attı. Olumsuz iklim koşulları ve kahve plantasyonlarındaki azalma kahve fiyatlarını zirveye taşımıştı. Kahve fiyatları 2021'de yüzde 76,30 yükselerek yılı 2010'dan bu yana en büyük fiyat artışıyla kapattı.

Kahve fiyatları yüzde 75 arttı! Son 11 yılın rekoru geldi

Dolar kurunun yükselişe geçmesi ve Brezilya'da yaşanan don olayı ve kahve plantasyonlarındaki azalma küresel tedarik sıkıntıları kahve fiyatlarını uçurdu.

Kahve fiyatları 2021'de 11 yıllık bir rekora imza attı. Bloomberg'de yer alan habere göre, gösterge olarak kabul edilen Arabica vadeli kontratları bu sene New York piyasasında yüzde 76 yükselerek pound başına 2.25 dolara kadar çıktı.

Dünyanın en büyük Arabica kahve çekirdeği üreticisi olan Brezilya'da olumsuz iklim koşulları ve kahve plantasyonlarındaki azalma küresel tedarik sıkıntılarını artırdı. Bununla birlikte navlun ve lojistik kısmında yaşanan fiyat artışları da kahve fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

EN FAZLA KAHVE KAZANDIRDI

Öte yandan emtia piyasasında geçen yıl yatırımcısına en fazla kazandıran ürün yüzde 76,3 ile kahve oldu. Kahveyi, yüzde 50,8 ile Brent petrol, yüzde 46,4 ile pamuk, yüzde 41,9 ile alüminyum, yüzde 40,8 ile doğalgaz izledi. Geçen yıl çinko yüzde 31,9 getiri sağlarken, bakır yüzde 26, nikel yüzde 25,5, mısır yüzde 22,6, şeker yüzde 21,2, buğday yüzde 20,3, kurşun yüzde 18,4 değer kazandı. Emtia yatırımcısı geçen yıl en az kazancı yüzde 2,2 ile soya fasulyesinden sağladı.

"EMTİA PİYASASINI ZOR BİR YIL BEKLİYOR"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen değerlendirmede, 2022 yılında emtia piyasasını zor bir yıl beklediğini aktardı. Bir tarafta üretim maliyetlerindeki artış ve enflasyon, diğer tarafta ise faiz artırımı ile artacak fiyat baskısının yer aldığını dile getiren Ergezen, 2022 yılını anlamak için öncelikle temel dinamiklere bakmak gerektiğini söyledi.

Ergezen, "Merkez bankaları faiz artırıyor. Bu durumda ekonomik büyümenin olumsuz etkilenmesi beklenir. Aynı zamanda dolar endeksi değer kazanır. Büyümenin azalması, talebin azalmasına yol açacak. Dolar endeksinin artması ise fiyatı dolar bazlı belirlenen emtialarda, maliyet düşüşüne ve dolayısıyla fiyat baskısına yol açması beklenir. Bu durumda merkez bankalarındaki faiz artışına paralel, emtiaların genelinde de satış baskısının arttığını görmemiz oldukça olası görünüyor" açıklamasında bulundu.

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