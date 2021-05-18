Kahvehane, kafe ve çay bahçelerine 5 bin TL ne zaman verilecek? 5 bin TL hibe desteği şartları 

Türkiye’de uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı kalmak durumunda olan işletmeler arasında yer alan kahvehane, kıraathane, kafe, çay bahçeleri işletmecilerine müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. 5 bin TL hibe desteği verilecek 1. grup arasında yer alan kahvehane, kafe ve çay bahçeleri işletmecilerinin yüzü, Erdoğan’ın açıklamasının ardından güldü.

KAHVEHANE, KAFE VE ÇAY BAHÇELERİNE 5000 TL NE ZAMAN VERİLECEK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeni ile işlerine ara veren esnaflara iki grup hâlinde destek olunacak. Birinci grupta kafe, kahvehane, kantinler, düğün salonları, internet kafeler, kırtasiyeler, lunapark gibi işletmeler bulunuyor. 235 bine ulaşan bu işletmelere bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL’lik hibe ödemesi yapılacak.

Hibe ödemelerinin ne zaman verileceği önümüzdeki günlerde açıklanacak.

3 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Destek verilecek 2. grupta ise onarım, bakım, müzisyenler, seyyar satıcılar, oyuncak, oto yıkamacılar, camcılar, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, ayakkabılar, bakırcılar, kurs işletmecileri, tuhafiyeciler bulunuyor. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden faydalanan, terziler, lokantalar da dâhil edildi. Bu gruptaki vatandaşlara bir kereye mahsus 3 bin TL hibe ödemesi verilecek.

ESNAFA 5000 TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerine başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak.



