Kahveye zam tiryakileri üzdü! Kilosu 270 liraya yükseldi: ‘Her geldiğimizde farklı fiyata alıyoruz’

Son dönemde Türk kahvesi tadından çok fiyatı ile konuşuluyor. Fiyatlar bir yılda ikiye katlanırken son iki ayda gelen zam oranı ise yüzde 13 oldu. Mart ayında kilogramı 240 lirayken Nisan ayında 270 liradan satılıyor. 1 Kilogram filtre kahvenin kilosu ise Mart ayında 250-300 lira arasında değişirken, bu ay 350-400 liraya satılıyor. Orada da geçen yıla oranlar ortalama yüzde 100’lük artış olduğu ifade edildi.

FİYAT PAHALANINCA TÜKETİMİ AZALTTILAR

Marketlerde de durum farklı değil. Bir paket kahvenin etiket fiyatı 30 liraya yaklaşmış durumda. Vatandaşlar ise tiryakisi oldukları kahveyi gramla almaya başladı. Bazıları ise kahve tüketimini mecburen azalttığını dile getirdi.

“50 LİRADAN AŞAĞI KAHVE YOK”

Habertürk’e konuşan vatandaşlar, ‘Altın alıyormuşsun gibi kahve alıyor herkes. Artık kimse kafelere de gitmiyor. 50 liradan aşağı bir kahve yok” şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş ise, ‘Bunu alıyorum, yanına başla bir şey alamıyorum” diye konuştu.

“Kahveler ithal geliyor. O da dolar bazlı olduğu için fiyatlar artıyor” ifadelerini kullanan diğer vatandaş da, “Her geldiğimizde farklı fiyata alıyoruz” dedi.



