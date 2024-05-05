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Kakao fiyatlarında tüm zamanların en hızlı haftalık düşüşü

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.05.2024 15:39
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Kakao fiyatları, arz endişelerinin hafiflemesiyle bu hafta tüm zamanların en hızlı haftalık düşüşünü kaydetti. Kakao fiyatları, emtia piyasasında bu sene sert dalgalanmalarla öne çıktı.

Kakao fiyatlarında tüm zamanların en hızlı haftalık düşüşü

Intercontinental Exchange'de, yıl başından bu yana yaklaşık 3 katına çıkarak tarihi zirve olan 11 bin 722 dolara ulaşan kakaonun ton başına fiyatı, bu hafta yüzde 24,4 azalarak tüm zamanların en hızlı haftalık düşüşünü kaydetti.

Kakaonun ton başına fiyatı bu hafta 8 bin 10 dolara geriledi. Fildişi Sahili ve Gana'daki büyük kakao fabrikalarının tohum maliyetlerini karşılayamadığı için üretimi kısma veya durdurma kararı almasıyla kakao fiyatları rekor kırmıştı. Kakao arzında sorunların ana nedeni uzun süreli kuraklık ve şiddetli yağmur gibi kötü hava koşulları gösterilirken, bitki hastalıkları da mahsulü etkiledi. Özellikle de kakao ağaçlarının ölmesine neden olan CSSVD virüsü, üretimi olumsuz etkileyen faktörler arasında başlarda yer aldı.

KAKAO ARZINDAKİ ENDİŞE AZALDI

Nijerya'da kakao ihracatının artması kakaoda arza ilişkin endişelerin azaldığını ortaya koyuyor.

Yatırımcılara yapılan teminat tamamlama çağrıları sonrasında kakao fiyatları sert geriledi. Rekor seviyedeki fiyatlar nedeniyle birçok trader ve çikolata şirketi gelecek sezon için kakao çekirdeği alımlarını erteliyor. Bu da kakao talebini olumsuz etkiliyor.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Kakao fiyatları bir süreden beri yükseliyordu. Tabii bunun arkasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi özellikle Batı Afrika'da üretimin azalmasıydı. Bu üretim neden azalmıştı? Yağışlar beklenenden daha fazla, mevsim normallerinin üzerinde olunca kakao ağaçları hastalanmıştı. Bundan dolayı da rekolte azalmıştı. Peki neden Batı Afrika bu kadar önemliydi? Çünkü dünya kakao üretiminin yaklaşık yüzde 60-70'i bu bölgeden geliyor. Çok ciddi bir rakam. Tabii ki buradaki rekolte düşünce doğal olarak arz ciddi bir düşüş gösteriyor. Düşüş gösterince de fiyatlar hızlı bir şekilde yukarıya doğru gidiyordu."

FİYATLARDAKİ REKOR SEVİYEDEN SONRA KAR SATIŞLARI ÖNE ÇIKIYOR

Arza ilişkin endişelerin yavaş yavaş geçmeye başladığını dile getiren Ergezen, "En büyük etkilerden bir tanesi de tabii bir senede üç katına yaklaşan bir fiyat vardı. Bu da doğal olarak ilk kar satışlarının da gelmesine yol açıyor. Pozisyonlar kapanıyor." ifadelerini kullandı.

Ergezen, bundan sonra arz tarafında daha fazla azalma beklenmediğini aktararak, arzın yavaş yavaş yeniden artmaya başlayacağı, bunun da fiyatları düşüreceği beklentisi olduğunu söyledi.

Bu nedenle de vadeli ve spot piyasalarda fiyatların geri gelmeye başladığını belirten Ergezen, bu düşüşün yavaş yavaş dengelenmeye başlayabileceğini sözlerine ekledi.

(AA)

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kakao Emtia rekor
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