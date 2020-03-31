Kalkınma ajansları, Kovid-19 ile mücadeleye 3 koldan destek verecek

Kalkınma ajansları aracılığıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede uygulanacak tedbirler kapsamında, virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke, bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılması öncelikli olmak üzere salgın riskinin yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projeler 3 koldan desteklenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele için ilk günlerden itibaren üretimin bütün cephelerinde faaliyet gösteren sektör meclisleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi odalarıyla istişareler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, teknopark firmalarına kira düzenlemesi yapılmıştı. Ayrıca KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi sağlık ürünlerinin yerli üretimine işletme başına 6 milyon liraya kadar destek paketini hayata geçirildi.