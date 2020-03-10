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Kamil Koç'ta muavinli ve ikramlı otobüs seferleri yeniden başladı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2020 08:29 | Son Güncelleme

Alman firması Flixbus’a satıldıktan sonra muavin ve ikram uygulamasını kaldıran Kamil Koç, yolculardan gelen talepler üzerine uzun hatlarında yeniden muavin çalıştırmaya başladı. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda !Rahat hatlar, host hizmeti ve ikram çeşitleriyle sizleri bekliyor' ifadeleri yer aldı.

Kamil Koç'ta muavinli ve ikramlı otobüs seferleri yeniden başladı!

1926 yılından beri hizmet veren otobüs şirketi Kamil Koç, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Türkiye'nin de içinde bulunduğu 30 ülkede, 2 binden fazla noktada günde 350 bin sefer sunan Alman firması FlixBus'a satılmıştı.

MUAVİN VE İKRAM UYGULAMASI KALDIRILMIŞTI

Flixbus, satış işleminin ardından otobüslerde muavin ve ikram uygulamasını kaldırırken, biletlerin de koltuk numarasız satılacağını duyurmuştu.

KARARDAN GERİ DÖNÜLDÜ

Türkiye’ye fiyat rekabetini getirmek isteyen firma, yolculardan gelen talepler üzerine geçtiğimiz hafta bu kararından vazgeçerek, uzun hatlarında muavin uygulamasına yeniden başladı.

kamıl koc myavin

Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda da 'Rahat hatlar, host hizmeti ve ikram çeşitleriyle sizleri bekliyor' ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kamil Koç, otobüs, ikram, FlixBus,

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