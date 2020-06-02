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Kamu bankalarından açıklama: Fiyat artışı yapanlar kredi paketi kapsamı dışında

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.06.2020 14:39 | Son Güncelleme

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, fiyat artışı yapan firmalar, kredi paketi kapsamı dışına çıkarılacak. 27 Mayıs'tan itibaren fiyat artışı yapan firmalar, fiyatları artış öncesine çekmek şartıyla uygulamaya dahil olabilecek.

Kamu bankalarından açıklama: Fiyat artışı yapanlar kredi paketi kapsamı dışında

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, yeni kredi paketleriyle ilgili ortak açıklama yaptı.

"Küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınından ekonomik ve ticari şartları etkilenen hanehalkı ile üreticilere/firmalara destek olmak için kamu bankalarımız tarafından yeni ürün kredi paketleri oluşturulmuş ve 1 Haziran itibariyle kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Açıklanan Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi kredi paketlerimizle, yerli üretim yapan firmalarımıza destek olunması ve firmalar ile yapılacak anlaşmalar kapsamında müşterilerimizin ilgili sektörlerden alacağı ürün/hizmetleri uygun şartlarda finanse edebilmesi amaçlanmıştır.

Kredi kullandırım sürecinde, açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacak olup, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır.

27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması ve Bankalarımızla çalışmaları mümkün olabilecektir."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
oldu fiyatları hemen indirdik. siz vatandaşa 10 bin faiz indirimi yaparken, kurtarmak için 50 takla attığınız o yandaş müteahhitler fiyata 50 bin zam yaptı.
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