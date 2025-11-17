FİNANS

Kamu bankasında skandal iddia! Müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı

Adana'da bir kamu bankasından emekli olan banka müdür yardımcısının bir kişinin hesabından 298 bin dolar, başka bir kişinin hesabından ise 2 milyon lira aldığı öne sürüldü. Müdür yardımcısı suçlamaları kabul etmeyerek kanser hastası olduğunu müşterisinden elden 600 bin lira borç alıp ödediğini iddia etti.

Kamu bankasında skandal iddia! Müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı

Merkez Yüreğir ilçesinde ikamet eden Bülent Elma iki çocuğunun adına 2014 yılında vadeli olarak 338 bin dolar, Nevzat Yarar, ise eşinin adına 2 milyon lira kamu bankasının Adana'daki Abidinpaşa Şubesine yatırdı. Ancak bir süre sonra Bülent Elma parayı vadeli yatırmasına rağmen çekmek istediğinde hesabında sadece 40 bin dolar kaldığını diğer paranın kendisinin rızası olmadan kendi adıyla 5 kişinin hesabına aktarıldığını öğrendi.

Nevzat Yarar'da yine aynı şekilde eşinin hesabındaki 2 milyon liranın olmadığını fark etti. Bunun üzerine her iki vatandaşta Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetti bulundu.

Kamu bankasında skandal iddia! Müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı

"ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİ İÇİN YATIRDIĞIM PARA BUHAR OLDU"

2014 yılında küçük kızı ve oğlunun geleceği için bankaya vadeli olarak 338 bin dolar yatırdığını anlatan Bülent Elma, "2014 yılından bu yana yurt dışında çalışıyordum. bankaya 388 bin dolar para yatırdım. Daha sonra kalp krizi geçirdim ve dönme kararı aldım. Bankanın müdür yardımcısı bir kadın, eşimle de çok samimiydi ve bize bir şekilde imzalar attırıyordu. Bu paraları çocuklarım için yatırıyordum. Büyük çocuğum ev ve araba istedi; ben de bankacı kadından paramı istedim. Yaklaşık 6 ay önce 5 milyon lira ile geldi. Biz "paramızı istiyoruz" dedik, kabul etmedik. Sahte dekont düzenlemiş. En son bize gönderdiği dekontta 442 bin dolar yazıyordu. Şu an paramız buhar oldu. Sadece en küçük çocuğumun adına 40 bin dolar bırakmış. Hiç tanımadığımız kişilere para göndermiş. Sözde bu paraları ben yollamışım ama hiçbirini tanımıyorum. Şikayetçi olduk savcılık şu an müfettiş raporunu bekliyor" dedi.

Kamu bankasında skandal iddia! Müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı

Mağdurlardan Nevzat Yarar ise "Kendisinin babası benim kuzenim oluyor. Aramızda zaten bir güven vardı. Bütün hesaplarımız kendisindeydi. Bir mağdurun olduğunu öğrenince biz de kontrol ettik. Hesabımızda 2 milyon lira vardı ancak şu anda yok. Şikayetçi olduk, bekliyoruz. Kendisine ulaşamıyoruz, sırra kadem bastı" diye konuştu.

"BEN KANSER HASTASIYIM KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"

Bankaya yatan paraları aldığı öne sürülen O.O. ise savcılıkta alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini kimseden para almadığını söylediği öğrenildi.

O.Ö.'nün ifadesinde, "Hakkımda şikayette bulunan Bülent Elma isimli şahsı yaklaşık 30 yıldır tanırım, eşi Belma Elma ile çocukluk arkadaşım olur, Bülent Elma yurtdışında çalışırdı, bankacılık işlemleri olduğunda benim o zaman çalıştığım bankanın Yüreğir ve Abidinpaşa şubelerine gelir, bankacılıkla ilgili benden bilgi alırlardı, hatta benim çalıştığım bankada kendisine ve çocuklarına hesap açtı ancak ben ne kadar para yatırdı, ne kadar para çekti bilmiyorum, takip etmiyordum, ben banka müdür yardımcısı olarak çalışıyordum, sadece ben çekilen ya da yatırılan tutarlara kontrol ve onay kısmı beni ilgilendiriyordu. Benim akrabam olan Vehbi Ortaçbayram ve Efe Büyükbayram isimli şahıslara para gidip gitmediğini bilmiyorum. Belki de aralarında ticaret vardı, ben bu olayın bana nasıl geldiğini anlamıyorum. Ben 2019 yılında emekli oldum, bir süre sonra sağlık problemlerim ve ekonomik sıkıntılarım çıktı, Bülent Elma' dan o tarihte yaklaşık 600 bin TL elden para aldım, herhangi bir senet veya evrak düzenlemedik, hatta ailesinin bu olayı duymamasını istedi, Ben bu paranın 477 bin 500 TL sini değişik tarihlerde ödeme yaptım, dekontlarını savcılık dosyasına sunacağım. Ayrıca ben kanser hastasıyım, yaklaşık 7 yıldır devamlı tedavi görüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" diye konuştu.

Kamu bankasında skandal iddia! Müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı

Bülent Elma'nın hesabından kendi hesaplarına para geldiği öne sürülen 5 kişiden Efe Büyükbayram ve Ebru Yel'de hesaplarına para geldiğinden haberlerinin olmadığını bilgilerinin ve rızalarının dışında kendi hesaplarında işlem yapıldığını söylediği öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana banka
