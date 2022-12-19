Kamu çalışanları için flaş karar! 82 bin kişi baraja takıldı: İkramiye alamayabilirsiniz...

Memurlara yılda 4 defa verilecek olan toplu görüşme ikramiyesinde son dakika haberi geldi. AK Parti’nin geçtiğimiz günlerde meclise sunduğu teklifte, üye sayısı bakımından yüzde 2 barajını geçemeyen sendikaların ikramiyelerden yararlanamayacağı yer alıyordu. Eğer düzenleme hayata geçer ise binlerce kamu çalışanı ikramiye alamayabilir.

750 LİRA VERİLECEK

Düzenlemeye göre yüzde 2' dilimini geçene 750 lira verilecek.

82 BİN KAMU ÇALIŞANI MAĞDUR OLACAK

KESK’in açıklamasına göre; Türkiye’de bulunan 231 sendikanın 188’i yüzde 2 barajına takılıyor. Sadece Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK’e bağlı 43 sendika gerekli şartı sağlıyor. Yüzde 2 barajı hayata geçtiğinde ise 81 bin 828 kamu çalışanı mağdur olacak.

