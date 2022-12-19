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Kamu çalışanları için flaş karar! 82 bin kişi baraja takıldı: İkramiye alamayabilirsiniz...

19.12.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memurları kapsayan toplu sözleşme ikramiyesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. AK Parti tarafından Meclis’e sunulan son yasa teklifine göre sadece yüzde 2 barajını geçen memur sendikaları toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilecek. Yüzde 2' dilimini geçene 750 lira verilecek. Ancak Türkiye'deki bulunan sendikaların çoğu yüzde 2 barajına takılıyor. Yasa hayata geçirildiğinde 81 bin 828 kamu çalışanı mağdur olacak. İşte haberin detayları...

Kamu çalışanları için flaş karar! 82 bin kişi baraja takıldı: İkramiye alamayabilirsiniz...

Memurlara yılda 4 defa verilecek olan toplu görüşme ikramiyesinde son dakika haberi geldi. AK Parti’nin geçtiğimiz günlerde meclise sunduğu teklifte, üye sayısı bakımından yüzde 2 barajını geçemeyen sendikaların ikramiyelerden yararlanamayacağı yer alıyordu. Eğer düzenleme hayata geçer ise binlerce kamu çalışanı ikramiye alamayabilir.

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750 LİRA VERİLECEK

Düzenlemeye göre yüzde 2' dilimini geçene 750 lira verilecek.

82 BİN KAMU ÇALIŞANI MAĞDUR OLACAK

KESK’in açıklamasına göre; Türkiye’de bulunan 231 sendikanın 188’i yüzde 2 barajına takılıyor. Sadece Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK’e bağlı 43 sendika gerekli şartı sağlıyor. Yüzde 2 barajı hayata geçtiğinde ise 81 bin 828 kamu çalışanı mağdur olacak.

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Memur ikramiye kamu

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