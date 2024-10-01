FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kamu görevlisi değil ama ceza kesiyor! Fahri müfettiş 1500 TL ceza yazdı! Mahkemeden öyle bir karar çıktı ki...

Kamu görevlisi değil ama ceza kesiyor! Fahri müfettiş 1500 TL ceza yazdı! Mahkemeden öyle bir karar çıktı ki...

01.10.2024 11:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolu denetimde polis ve jandarma dışında özel olarak görevlendirilen fahri müfettişlerin kestiği cezalar vatandaşların gündeminde. İzmir'de otomobil sürücüsü fahri müfettiş tarafından kesilen cezayı mahkemeye bildirdi. Mahkeme ise kararın iptal edilmesini uygun buldu.

İzmir'de 7 Temmuz tarihinde otomobil sürücüsü Avukat Mehmet Harun Elçi'ye "kırmızı ışık ihlali" gerekçesiyle 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-b maddesi uyarınca fahri müfettiş tarafından 1506 TL ceza yazıldı.

Cezanın tebliğ edilmesinin ardından Avukat Elçi, fahri müfettiş tarafından yazdırılan cezanın 'delil fotoğrafı veya görüntüsü olmadığı' gerekçesiyle hukuka aykırı olduğunu belirtip, iptali için konuyu yargıya taşıdı.

-FAHRI-MUFETTISIN-YAZDIRDIGI-CEZA-DELIL_415676_115544

CEZANIN İPTALİNİ TALEP ETTİ

Selçuk Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvurusunda, "Kabahatler Kanunu'nun 'Kabahat fiilinin işlendiğini ispata yarayan bütün deliller, idari yaptırım kararında belirtilmelidir' ifadesine yer verdi.
Davanın 26 Eylül'de görülen duruşmasında, İzmir Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği avukatları ise yaptıkları yazılı savunmalarında fahri trafik müfettişinin görevini yaparken ihlali belirlemesi sonucu düzenlenen idari para cezasının hukuka uygun olduğunu savunup, davanın iptalini talep etti.

HUKUKA AYKIRI BULDU!

Hakim, savunmaların ardından kararını verip, Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararlarına göre, fahri trafik müfettişlerinin kamu görevlisi olmamaları nedeniyle trafik ihlallerini tespitte tek başına yeterli kabul edilemeyeceğini belirtti.

İhlale ilişkin fotoğraf veya video gibi herhangi bir delil bulunmamasının da hakkaniyete aykırı olduğuna kararında dikkati çeken hakim, yaptırımın hukuka aykırı olması nedeniyle kabulüne ve idari para cezasının kaldırılmasına karar verdi.

-FAHRI-MUFETTISIN-YAZDIRDIGI-CEZA-DELIL_415675_115544

'KARARIN EMSAL NİTELİĞİNDE OLDUĞU KANAATİNDEYİM'

Elçi, "Cezaya itirazda bulundum. Yapmış olduğum itiraz neticesinde sulh ceza hakimliği tarafından fahri trafik müfettişleri tarafından yazılan cezaların mutlak surette bir fotoğrafa, video kaydına yahut başkaca yan delilere ihtiyaç duyulması gerektiğinden bahisle ceza iptal edildi. Anayasa Mahkemesi'nin 2013 yılında vermiş olduğu, fahri trafik müfettişlerinin bir kamu görevlisi olmadığına da verilen kararda bir atıf vardı. Ülkemizde 35 bini bulan, İzmir'de 3 bin civarında fahri müfettiş var. Bunlar gönüllü kimseler. Valiliklere yapmış oldukları müracaatlar çerçevesinde bu unvana hak kazanıyorlar. Her meslekte olduğu gibi bu görevi yaparken de hataya düşen kimseler olabiliyor. Özetlemek gerekirse verilen karar hatalıydı, delilere dayanmıyordu. Kararın emsal bir nitelik taşıdığı kanaatindeyim" dedi.

1212077

Avukat Elçi, benzer durumla karşılaşan kişilerin 15 günlük süreyi kaçırmadan Sulh Ceza hakimliklerine itirazda bulunmalarının kendilerinin yararına olacağını da belirtip, uyarıda bulundu.
(DHA)

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İzmir fahri trafik müfettişi para cezası
En Çok Okunan Haberler
Düziçi'nde utandıran tecavüz kuyruğu!

Düziçi'nde utandıran tecavüz kuyruğu!

150 metrelik korkunç yürüyüş: Şüpheli 2 kişi daha vardı

150 metrelik korkunç yürüyüş: Şüpheli 2 kişi daha vardı

2016'dan önce ehliyet alanlar dikkat! Yenilemeyenler için cezası da var

2016'dan önce ehliyet alanlar dikkat! Yenilemeyenler için cezası da var

100 bin TL uygun faizli kredi! Gözler Meclis'e çevrildi...

100 bin TL uygun faizli kredi! Gözler Meclis'e çevrildi...

Son dakika: Bakan Işıkhan'dan emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı

Son dakika: Bakan Işıkhan'dan emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı

Tarım Bakanı Yumaklı güvenilir gıda için ayrıntıları anlattı!

Tarım Bakanı Yumaklı güvenilir gıda için ayrıntıları anlattı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.