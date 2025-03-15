FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kamu idarelerine yapılan ödemelerde usul ve esas düzenlendi

Kamu idarelerine yapılan ödemelerde usul ve esas düzenlendi

15.03.2025 15:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, ön ödeme şekilleri, mutemetlerin görevlendirilmesi, yapılacak ön ödemelerin idareler ve gider türleri itibarıyla miktar ve oranları belirlendi.

Kamu idarelerine yapılan ödemelerde usul ve esas düzenlendi

"Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle ön ödeme şekilleri, mutemetlerin görevlendirilmesi, yapılacak ön ödemelerin idareler ve gider türleri itibarıyla miktar ve oranlarına ilişkin esaslar tespit edildi.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç, merkezi yönetimdeki kamu idarelerince yapılacak ön ödemeler kapsamda yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planı'nın gerçekleştirilmesi maksadıyla yapılacak harcamalar için verilen avans ve kredi işlemleriyle, bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan asayiş ve güvenlik hizmetlerine yönelik alımların avans ve kredi işlemleri ise kapsam dışında tutuldu.

para-ceza

AVANS İMKANI

Buna göre, kamu idarelerinin bütçesinde ödenek tahsis edilen her bir merkez harcama birimi ile ödenek gönderilen her bir harcama birimi için mutemet görevlendirilecek. Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla ivedi veya zorunlu giderler için avans verilebilecek ve kredi açılabilecek.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen tutara kadar mal ve hizmet alımları, yapım işleri, yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanmasına ilişkin giderlerle benzeri giderler için avans kullanılabilecek.

thumbs_b_c_aec28ad51e5002a383f0ef7b730af382

Ayrıca, toplu olarak beslenemeyen jandarma erbaş ve erlerine, harçlıkları ve bu harçlıklarla birlikte ödenen diğer hak ediş ve tayın bedelinin bir aylık tutarı avans olarak ödenebilecek.

Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek. Öte yandan, 30 Aralık 2005 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile 25 Şubat 2017 tarihli "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Ön Ödeme Usul ve Esasları)" yürürlükten kaldırıldı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Musluk suyundan 'petrol' çıktı, halk hazır suya yöneldi! Siparişlere yetişemiyorlarMusluk suyundan 'petrol' çıktı, halk hazır suya yöneldi! Siparişlere yetişemiyorlar
Yurt dışına giderken götürebileceğiniz para miktarı değiştiYurt dışına giderken götürebileceğiniz para miktarı değişti
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete kamu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
5 günde iki mevsim yaşanacak... 110 yılın rekoru beklenirken dikkat!

5 günde iki mevsim yaşanacak... 110 yılın rekoru beklenirken dikkat!

Adana'da ölümle burun buruna serinlik!

Adana'da ölümle burun buruna serinlik!

Yurt dışına giderken götürebileceğiniz para miktarı değişti

Yurt dışına giderken götürebileceğiniz para miktarı değişti

Maaş promosyonunda rekor! Türkiye tarihindeki en yüksek rakam...

Maaş promosyonunda rekor! Türkiye tarihindeki en yüksek rakam...

Kart ile ödeme resmen rafa kalkıyor

Kart ile ödeme resmen rafa kalkıyor

Araç sahiplerine zam haberi!

Araç sahiplerine zam haberi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.