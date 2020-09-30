Kamu ihalelerine düzenleme

Kurumun, kamu ihale mevzuatında değişiklik ve yeni düzenleme yapılmasına ilişkin 7 yönetmelik ve 3 tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapım işleri, hizmet ve mal alımlarında işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin kendi malı olması şartı yeterlik kriteri olarak aranamayacak. Bu çerçevede, söz konusu şartın toplam değerlendirmede yüzde 1 ağırlığı olacak şekilde fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği düzenlendi. Kurum, ayrıca bu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da alım konusuna göre farklı oranlar belirlemeye yetkili kılındı.

Kovid-19 sürecinde artış gösteren e-ihalelerde teminat mektubunun elektronik olarak sunumu zorunlu hale getirildi. Şikayet başvurularının da elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

Belirli istisnalar haricinde idarelerce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin yapılması yasaklandı. Bu çerçevede, ihalelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırılık teşkil edip etmediğinin tespitine yönelik KİK'in denetimine ilişkin işlemler artırıldı.