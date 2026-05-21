FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kamu işçilerine ek ödemenin tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin ilk yarısı yarın, diğer yarısı 18 Aralık'ta gerçekleşecek.

Kamu işçilerine ek ödemenin tarihleri belli oldu

Kamu işçileri için tediye ödemesi (ikramiye) ne zaman yatacak? 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2026 yılında verilecek ilave ödemenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kamu işçilerine ek ödemenin tarihleri belli oldu 1

KAMU İŞÇİLERİNE EK ÖDEMENİN İLK YARISI YARIN YAPILACAK

Buna göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine bu yıl birinci yarısı yarın, diğer yarısı 18 Aralık'ta olacak şekilde ilave ödeme yapılacak.

Kamu işçilerine ek ödemenin tarihleri belli oldu 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

"Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2026 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 22 Mayıs, İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da hasat başladı: Fiyatlar belli oldu! Eken zengin olacakAdana'da hasat başladı: Fiyatlar belli oldu! Eken zengin olacak
Bakan Uraloğlu: Hava yollarında hedefimiz 270 milyon yolcuBakan Uraloğlu: Hava yollarında hedefimiz 270 milyon yolcu

Anahtar Kelimeler:
ilave tediye tediye ödemesi (ikramiye) kamu işçisi ödeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Dorukhan Büyükışık operasyonu: 9 ilde 26 gözaltı kararı

Dorukhan Büyükışık operasyonu: 9 ilde 26 gözaltı kararı

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü isimlere yeni operasyon: Liste belli oldu, 17 isim gözaltında!

Ünlü isimlere yeni operasyon: Liste belli oldu, 17 isim gözaltında!

Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi

Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.