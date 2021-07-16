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Kamu işçilerine ikramiye (ilave tediye) ödemesi bugün yapılıyor!

16.07.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu işçilerine 2021'de yapılacak ek ödemenin (ikramiye) ilk yarısı bugün, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek.

6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, 7 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yüz binlerce kamu işçisine ödemeler bugün yapılacak.

700 BİN İŞÇİYE İKRAMİYE VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da (bugün), diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

Bugün yapılacak ödemeler yaklaşık 700 bin işçiye yapılacak.

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resmi gazete
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aynen çok çalisiyorlar hakettiler ????

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