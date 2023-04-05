Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman 2023? 700 bin kamu işçileri toplu sözleşme tarihi açıklandı mı? Bakan Bilgin'den beklenen açıklama!

Kamu işçileri toplu sözleşmesi ile ilgili son dakişka gelişmeleri devlet kurumlarında çalışan 700 bin işçi yakından ilgilendiriyor. 700 bin kamu işçisinin 2023 ve 2024 yılı maaş zamları için ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TÜHİS'e iletildi. Şimdi gözler, Kamu işçileri toplu sözleşme sürecine yönelik yapılması beklenen açıklamaya çevrildi. İşte ayrıntılar...

KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Kamu işçilerine toplu sözleşme tarihi henüz belli olmadı.

Devlet kurumlarında çalışan yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan 2023-2024 toplu iş sözleşmesi için işçi ve işveren tarafı görüşmelerine devam ediyor.

KAMU İŞÇİLERİNE ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu işçilerine ek zam konusunda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Esas büyük sorun, bizim toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Sizin de bir akademik çalışmanız oldu. Onu da biliyorum. Bu ortak çalışmayı birlikte değerlendirerek inşallah önümüzdeki dönemde onu hayata geçireceğiz."

İşçi tarafının 20 Ocak'ta sunduğu taleplere karşı TÜHİS'in, bugün (5 Nisan Çarşamba) yapılacak görüşmede ilk teklifini masaya getirmesi bekleniyor.

Kamu işçilerini yakından ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi de dahil olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerin kapsamını belirlemesi açısından da büyük önem arz ediyor.

Kamu işçilerine ek zam konusuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler kapsamında bugün (5 Nisan 2023 Çarşamba) toplantı gerçekleştirilecek.

KAMU İŞÇİLERİNİN MİNİMUM MAŞININ BRÜT 15 BİN TL'YE ÇEKİLMESİ HEDEFLENİYOR

Sözleşme talebine göre, kamu işçilerinin minimum maaşının brüt 15 bin TL'ye çekilmesi amaçlanıyor.



