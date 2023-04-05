FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman 2023? 700 bin kamu işçileri toplu sözleşme tarihi açıklandı mı? Bakan Bilgin'den beklenen açıklama!

Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman 2023? 700 bin kamu işçileri toplu sözleşme tarihi açıklandı mı? Bakan Bilgin'den beklenen açıklama!

05.04.2023 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu işçileri toplu sözleşme tarihi devlet kurumlarında çalışan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türk-İş ile Hak-İş'in isteklerinin bulunduğu ortak talep metni, hem TÜHİS'e hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuya dair açıklama geldi. Peki, Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman 2023? 700 bin kamu işçileri toplu sözleşme tarihi açıklandı mı?

Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman 2023? 700 bin kamu işçileri toplu sözleşme tarihi açıklandı mı? Bakan Bilgin'den beklenen açıklama!

Kamu işçileri toplu sözleşmesi ile ilgili son dakişka gelişmeleri devlet kurumlarında çalışan 700 bin işçi yakından ilgilendiriyor. 700 bin kamu işçisinin 2023 ve 2024 yılı maaş zamları için ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TÜHİS'e iletildi. Şimdi gözler, Kamu işçileri toplu sözleşme sürecine yönelik yapılması beklenen açıklamaya çevrildi. İşte ayrıntılar...

KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Kamu işçilerine toplu sözleşme tarihi henüz belli olmadı.

Devlet kurumlarında çalışan yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan 2023-2024 toplu iş sözleşmesi için işçi ve işveren tarafı görüşmelerine devam ediyor.

KAMU İŞÇİLERİNE ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu işçilerine ek zam konusunda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Esas büyük sorun, bizim toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Sizin de bir akademik çalışmanız oldu. Onu da biliyorum. Bu ortak çalışmayı birlikte değerlendirerek inşallah önümüzdeki dönemde onu hayata geçireceğiz."

İşçi tarafının 20 Ocak'ta sunduğu taleplere karşı TÜHİS'in, bugün (5 Nisan Çarşamba) yapılacak görüşmede ilk teklifini masaya getirmesi bekleniyor.

Kamu işçilerini yakından ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi de dahil olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerin kapsamını belirlemesi açısından da büyük önem arz ediyor.

Kamu işçilerine ek zam konusuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

kamu işçileri 1

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler kapsamında bugün (5 Nisan 2023 Çarşamba) toplantı gerçekleştirilecek.

kamu işçileri 3

KAMU İŞÇİLERİNİN MİNİMUM MAŞININ BRÜT 15 BİN TL'YE ÇEKİLMESİ HEDEFLENİYOR

Sözleşme talebine göre, kamu işçilerinin minimum maaşının brüt 15 bin TL'ye çekilmesi amaçlanıyor.

kamu işçileri 4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro! En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!
‘Refah payı’ her şeyi değiştirdi! Memur EYT’yi istemedi‘Refah payı’ her şeyi değiştirdi! Memur EYT’yi istemedi
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Yüzde 50’ye kadar…Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Yüzde 50’ye kadar…

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap! Emekli ikramiyeleri...

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap! Emekli ikramiyeleri...

Depremzede, Bakan Kurum'a o soruyu sordu! Aldığı cevap karşısında kendini tutamadı: Bu adamlar seçilmezse...

Depremzede, Bakan Kurum'a o soruyu sordu! Aldığı cevap karşısında kendini tutamadı: Bu adamlar seçilmezse...

Gram altında yeni rekor!

Gram altında yeni rekor!

Prim borcu olan EYT'liler dikkat! Süre değişebilir: Gözler Beştepe'de...

Prim borcu olan EYT'liler dikkat! Süre değişebilir: Gözler Beştepe'de...

‘Refah payı’ her şeyi değiştirdi! Memur EYT’yi istemedi

‘Refah payı’ her şeyi değiştirdi! Memur EYT’yi istemedi

Benzine zam, LPG’ye indirim!

Benzine zam, LPG’ye indirim!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.