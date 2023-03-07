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Kamu işçisi ve memur zammı için Bakan Bilgin’den açıklama: Deprem nedeniyle ertelenmişti: ‘Hak kaybı olmayacak…’

07.03.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

700 bine yakın kamu çalışanı ‘2023 Toplu sözleşme maaş zam oranları belli oldu mu?’ sorusunun cevabını merak ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den yeni bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışmamız başlamıştı. Deprem nedeniyle onu askıya aldık ama hiçbir hak kaybı olmayacak şekilde bunu da gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kamu işçisi ve memur zammı için Bakan Bilgin’den açıklama: Deprem nedeniyle ertelenmişti: ‘Hak kaybı olmayacak…’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama geldi. Çalışma hayatında atılan adımları tek tek anlatan Bakan Bilgin, sıradaki adımın kamuda geçici işçiler sorununu çözmek olduğunu aktarırken, ardından ise deprem felaketi nedeniyle ertelenen Toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışmasının yeninden hız kazanacağını söyledi.

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun (UAMİF) 10. Olağan Genel Kurulu'na katılan Bakan Bilgin, “Geçici işçiler sorununu çözmek üzere önemli bir adım attık. Onu Meclis'e intikal ettirdik. Kamu işçileriyle ilgili sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışmamız başlamıştı. Deprem nedeniyle onu askıya aldık ama hiçbir hak kaybı olmayacak şekilde bunu da gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

vedat bilgin

ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE GELİR SAĞLANIYOR

Enflasyonun tahribatını en fazla ücretlilerin hissettiğini dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Ücretlileri ve emekçileri korumak için sosyal politika tedbirleri ortaya koymak bizim bu süreçlerde birincil görevimiz. Bu tedbirler arasında da ilk sıralarda, toplu iş sözleşmesi ve asgari ücret mekanizması geliyor. Depremin ardından da aynı şekilde sosyal politika uygulamalarını arka arkaya devreye soktuk. Önce kısa çalışma ödeneğini bir kalkan olarak uygulamaya başladık. Kısa çalışma ödeneğine şartları tutmayanlar için nakdi ücret desteği imkanını başlattık. Yine bölgede işsiz olan ailelerin çalışmak isteyen bireylerine asgari ücret düzeyinde bir gelir sağlayan Toplum Yararına Çalışma Programı'nı (TYP) uygulamaya koyduk. Bir ay içerisinde yaklaşık 25 bin kişi kapsayan bu uygulamayı 50 bin aileye kadar çıkartmayı planlıyoruz. Bunu program haline getirdik."

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TEŞERON İŞÇİLERİN DURUMU

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da geçici işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili yasal sürecin başlamasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

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İşçi, işsiz ve emeklilerin toplumun yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğuna dikkati çeken Atalay, "TÜRK-İŞ'in üye sayısı birçok partinin üye sayısında fazla ama kimse bize bir şey sormuyor. Bunun kabahati, işçiler olarak bizde. Biz sorunlarımızı çözmek için hep ağlayacak mıyız? Biz toplumun yüzde 60'ıyız ama Mecliste üç tane işçi yok. Bunun kabahatlisi de biziz. Biz, emeğimizden yana olmak durumundayız. Biz bunu yapamazsak ağlamaya devam ederiz."


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memur zammı

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