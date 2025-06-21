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Kamu işçisine ikinci zam teklifi haftaya olacak! Hangi teklifler yapıldı?

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçi için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ikinci teklif haftaya verilecek. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası'nın (TÜHİS) 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 20, ikinci altı ayda ise yüzde 10 bandında zam teklifi yapabileceği konuşuluyor.

Kamu işçisine ikinci zam teklifi haftaya olacak! Hangi teklifler yapıldı?
Jale Uslu

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

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İşçiler, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı talep etmişti.

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İşveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oldu. 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sundu. Bu teklif işçi kanadında tatmin edici bulunmadı. TÜHİS'in 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 20, ikinci altı ayda ise yüzde 10 zam teklifi yapması bekleniyor. Sürecin bu ay sonu sonuçlanması bekleniyor. (Ekonomim)

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
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