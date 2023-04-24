Kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi zammı için son viraj! 12 bin liraya yükseltilmişti, Bakan Bilgin devreye girdi: Yeni teklif...

700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Görüşmelerde nihai sonucun ise bu hafta içinde alınması bekleniyor.

YENİ TEKLİF BEKLENİYOR

Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı. İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürürken, hükümetten gelecek yeni teklifi de beklemeye başladı.

1 MAYIS KRİTİK TARİH

Ancak TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerin tıkanması nedeniyle devreye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin girdi. Bu kapsamda, hükümetin yeni bir teklif için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenilirken, görüşmelerin hafta içi hareketlenmesi ve sözleşmenin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.

“YÜZDE 40’I GEÇELİM İSTİYORUZ”

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, son toplantının ardından, “Gelen teklifi küçümsemiyorum ama yüzde 40'ı bir geçelim istiyoruz" demişti. Dün yaptığı açıklamasında ise TÜHİS'in taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay için yüzde 30 zam yapılması teklifiyle görüşmelerin tıkanması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devreye girdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Bakan, bayramdan önce, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleriyle görüşerek, hükümetin yeni teklifinin taban ücretin 12 bin lira yükseltilmesi ve ilk altı ay için yüzde 40 zam yapılması şeklinde olduğunu bize iletti. Biz bu teklifi işçi kesimi olarak yetersiz bulduk. Gelinen noktada, hükümetten günün koşullarını, işçilerin alım gücünü ve sunduğumuz taleplerimizi karşılayacak yeni bir teklifte bulunmasını istiyoruz."



